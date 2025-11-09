Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Salman Khan Slams Abhishek Bajaj s Game Sides with Tanya Mittal gives reality check ashnoor
सलमान खान ने अभिषेक बजाज के गेम को किया एक्सपोज, बोले- तान्या ने बिल्कुल आपसे फ्लर्ट किया

Sun, 9 Nov 2025 11:47 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 वीकेंड के वार पर शनिवार को सलमान खान ने तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी को एक्सपोज किया। रविवार को सलमान खान अशनूर के सामने अभिषेक बजाज के खेल से पर्दा उठाएंगे। प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान अभिषेक से कहा कि तान्या मित्तल से जब उन्हें तारीफ मिल रही थी तो उन्होंने वो तारीफ ले ली। इसके बाद उन्होंने पूरे घर में फैलाया कि तान्या मित्तल उनके साथ फ्लर्ट कर रही थीं।

अशूनर के सामने आया अभिषेक का गेम प्लान?

प्रोमो वीडियो में देखने को मिला कि सलमान खान अभिषेक से कहते हैं कि वो बहुत यूनीक हैं। सलमान कहते हैं कि अशनूर इस स्थिति के लिए आप ही जिम्मेदार हो। आप इनके साथ इतनी शैडो में रही हो। अभिषेक छा गया और आप दब कर रह गईं।

अभिषेक ने किया तान्या का कैरेक्टर असैसिनेशन

इसके बाद सलमान ने तंज कसते हुए कहा कि तान्या जरूर आपसे फ्लर्ट करना चाहती होंगी। तारीफ मिलने के टाइम इन्होंने तारीफ ले ली, बाद में उसे फ्लर्टिंग का नाम दे दिया। यहां पर कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है किसी का। ये हंसी की आड़ में आपको जो पूरा गमे ये खा गए हैं…कहीं ज्यादा देर न हो जाओ। प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान जब ये बोल रहे होते हैं, अशनूर वहां से उठकर जाने लगती हैं।

बता दें, अभिषेक बजाज ने घरवालों से कहा था कि तान्या उनसे अकेले में बात करती थीं। वो उनसे कहती थीं कि वो बहुत हैंडसम हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक ने घरवालों से ये भी कहा कि तान्या मित्तल उन्हें छूकर बात कर रही थीं। इसके बाद नीलम और घर के बाकी लोग तान्या का मजाक बना रहे थे। अब सलमान इस मुद्दे पर बात की।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
