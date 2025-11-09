सलमान खान ने अभिषेक बजाज के गेम को किया एक्सपोज, बोले- तान्या ने बिल्कुल आपसे फ्लर्ट किया

संक्षेप: Bigg Boss 19 Promo: वीकेंड के वार पर आज सलमान खान अशनूर के सामने अभिषेक के गेम को एक्सपोज करेंगे। साथी ही, सलमान कहेंगे कि अभिषेक बजाज ने तान्या मित्तल का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है।

बिग बॉस 19 वीकेंड के वार पर शनिवार को सलमान खान ने तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी को एक्सपोज किया। रविवार को सलमान खान अशनूर के सामने अभिषेक बजाज के खेल से पर्दा उठाएंगे। प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान अभिषेक से कहा कि तान्या मित्तल से जब उन्हें तारीफ मिल रही थी तो उन्होंने वो तारीफ ले ली। इसके बाद उन्होंने पूरे घर में फैलाया कि तान्या मित्तल उनके साथ फ्लर्ट कर रही थीं।

अशूनर के सामने आया अभिषेक का गेम प्लान? प्रोमो वीडियो में देखने को मिला कि सलमान खान अभिषेक से कहते हैं कि वो बहुत यूनीक हैं। सलमान कहते हैं कि अशनूर इस स्थिति के लिए आप ही जिम्मेदार हो। आप इनके साथ इतनी शैडो में रही हो। अभिषेक छा गया और आप दब कर रह गईं।

अभिषेक ने किया तान्या का कैरेक्टर असैसिनेशन इसके बाद सलमान ने तंज कसते हुए कहा कि तान्या जरूर आपसे फ्लर्ट करना चाहती होंगी। तारीफ मिलने के टाइम इन्होंने तारीफ ले ली, बाद में उसे फ्लर्टिंग का नाम दे दिया। यहां पर कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है किसी का। ये हंसी की आड़ में आपको जो पूरा गमे ये खा गए हैं…कहीं ज्यादा देर न हो जाओ। प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान जब ये बोल रहे होते हैं, अशनूर वहां से उठकर जाने लगती हैं।