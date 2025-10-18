Hindustan Hindi News
Weekend Ka Vaar: ' बहुत बदतमीज और इरिटेटिंग...', शहबाज की हरकतों पर भड़के सलमान, दोस्ती की आड़ में मजाक उड़ाना पड़ा भारी

Weekend Ka Vaar: ' बहुत बदतमीज और इरिटेटिंग...', शहबाज की हरकतों पर भड़के सलमान, दोस्ती की आड़ में मजाक उड़ाना पड़ा भारी

संक्षेप: आज सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते दिखेंगे। घर के कई सदस्य सलमान के निशाने पर होंगे। घर में हर अपने जोक्स से सभी को एंटरटेन करने और कई बार उनका मजाक उड़ाने को लेकर सलमान ने उन्हें भी खरी-खोटी सुनाई।

Sat, 18 Oct 2025 12:15 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' के घर में इस वक्त तगड़ा बवाल मचा हुआ है। इस शो का ऐसा कोई एपिसोड नहीं होता, जिसमें कंटेस्टेंट एक-दूसरे से लड़ते झगड़ते नजर न आएं। बिग बॉस का ये हफ्ता घरवालों के लिए काफी तनाव वाला था। ऐसे में अब आज का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। आज सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते दिखेंगे। घर के कई सदस्य सलमान के निशाने पर होंगे। घर में हर अपने जोक्स से सभी को एंटरटेन करने और कई बार उनका मजाक उड़ाने को लेकर सलमान ने उन्हें भी खरी-खोटी सुनाई।

'वीकेंड का वार' पड़ेगा शहबाज पर भारी

'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान अपने पूरे स्वैग में नजर आए। प्रोमो में दिखाया गया कि सलमान, शहबाज बदेशा की क्लास लगाते दिख रहे हैं। प्रोमो में सलमान कहते हैं, 'शहबाज कितने भी रिश्ते आपने इस घर में बनाए हैं मजाक की आड़ में बखूबी यूज करते थे। फिर उसके बाद मजाक का एक कपड़ा पहना देता है। एक बार और कहना चाहता हूं, हर बात पर मजाक-मजाक। देखने वालों को बहुत बदतमीज और इरिटेटिंग लग रहा है।' इस प्रोमो से क्लियर है कि शहबाज पर उनका ही ये मजाक भारी पड़ गया।

शो से बाहर हुए ये कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद आवेज दरबार घर से बाहर हुए। वहीं, बीते दिनों घर से जीशान कादरी भी बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।

