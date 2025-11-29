'बैकफुट पर खेल रहे', सलमान खान के सामने गौरव के गेम के बारे में बोले दोस्त प्रणित
Bigg Boss 19 Latest Promo: बिग बॉस 19 के इस वीकेंड के वार पर सलमान खान गौरव खन्ना की पर्सनालिटी को लेकर घरवालों से सवाल करेंगे। सलमान खान गौरव खन्ना की तारीफ भी करते नजर आएंगे।
बिग बॉस 19 वीकेंड के वार का एक और प्रोमो आया है। इस प्रोमो में सलमान खान घरवालों से गौरव खन्ना की पर्सनालिटी को लेकर सवाल करते नजर आए। गौरव खन्ना टिकट टु फिनाले जीते हैं। इस वीकेंड के वार पर सलमान खान गौरव खन्ना के खेल के बारे में भी बात करते नजर आएंगे। वहीं, वो कहेंगे कि अगर ये गौरव खन्ना का गेम है तो उनके गेम को सलाम।
घरवालों को कैसी लगती है घरवालों की पर्सनालिटी
प्रोमो की शुरुआत सलमान खान के सवाल से होती है। सलमान खान घरवालों से पूछते हैं कि कितने लोगों को लगता है कि 14 हफ्तों में भी गौरव पूरा खुले नहीं हैं? इसके बाद तान्या का जवाब आता है- दोहरी पर्सनालिटी तो दिखती है। फिर अमाल कहते हैं कि शुरुआत से ही वो पूरी तरह कैलकुलेटिव माइंड सेट से चले हैं। वहीं, फरहाना ने बोला कि उन्होंने हर किसी के साथ कहीं न कहीं अच्छे टर्म्स रखे हैं। गौरव खन्ना के दोस्त प्रणित ने कहा कि उन्हें लगता है कि गौरव खन्ना अभी भी बैकफुट पर खेल रहे हैं।
गौरव के गेम पर क्या बोले सलमान खान
इसके बाद सलमान खान कहते हैं कि गौरव खन्ना अभी तक यही सेम खेल खेलते आए हैं। तो अब ये उनका गेम है। अगर ये इनकी पर्सनालिटी है तो मैं दाद देना चाहूंगा और अगर ये गेम है, तो इनके गेम को सलाम।
बिग बॉस 19 का ये लास्ट वीकेंड का वार होगा। इस वीकेंड के वार पर सलमान खान अशनूर कौर की क्लास भी लगाएंगे। वहीं, कहा जा रहा है कि फिनाले से पहले अशनूर कौर और शहबाज बादेशा घर से बाहर हो जाएंगे।
