मैंने न किसी का करियर बनाया है और न बिगाड़ा है, वीकेंड का वार पर शहनाज गिल से बोले सलमान खान
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार पर जब शहनाज गिल ने सलमान खान से रिक्वेस्ट की कि वह शहबाज (शहनाज के भाई) का करियर बना दें तो सलमान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया।
‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस क्लिप में रिएलिटी शो के होस्ट सलमान खान, शहनाज गिल के सामने अपनी दिल की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। दरअसल, वीकेंड का वार में शहनाज मेहमान बनकर सलमान से मिलने आई थीं। उन्होंने सलमान से रिक्वेस्ट की कि वे उनके भाई शहबाज बडेशा को घर में भेज दें। इस पर सलमान ने बड़ा ही इमोशनल जवाब दिया।
सलमान खान का जवाब
शहनाज ने सलमान से हंसते हुए कहा, “सर आपने इतनों के करियर बनाए हैं।” सलमान बोले, “मैंने कहां बनाया है किसी का करियर। करियर बनाने वाला ऊपरवाला है। मैं थोड़ी हूं।” इस पर शहनाज बोलीं, “मदद तो कर ही देते हो।” सलमान हंसने लगे। सलमान बोले, “नहीं! नहीं! लांछन भी डाला है कि कितनों के करियर डुबाए भी हैं। दोनों बातें सच नहीं हैं। खासकर करियर डुबाने वाली बात। मेरे तो हाथ में है ही नहीं कुछ।”
‘कौन-सा करियर खाया मैंने?’
सलमान ने आगे कहा, “आजकल ये सब चलता है न कि करियर खा जाएगा, करियर खा जाएगा। कौन-सा करियर खाया मैंने? और अगर खाऊं न, तो मैं अपना ही करियर खा जाऊंगा।” शहनाज बोलीं, “चलो आप जो भी समझ लो।” इस पर सलमान बोले, “मैं यही समझता हूं कि लोग बहुत दयालु हैं और भगवान बहुत दयालु हैं।” शहनाज बोलीं, ‘आपने मुझे भी मौका दिया था तो सर मेरे न अकाउंस खाली हो रहे हैं। मेरा भाई मुझे फोन करता रहता है कि इतने पैसे दे दे। उसका रेंट भी मैं भरती हूं। उसका सात साल का जो सपना है वो पूरा कर दो।’ इसके बाद, शहनाज, शहबाज को बुलाती है और सलमान उन्हें घर के अंदर भेज देते हैं।
