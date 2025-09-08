मैंने न किसी का करियर बनाया है और न बिगाड़ा है, वीकेंड का वार पर शहनाज गिल से बोले सलमान खान

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार पर जब शहनाज गिल ने सलमान खान से रिक्वेस्ट की कि वह शहबाज (शहनाज के भाई) का करियर बना दें तो सलमान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया।

‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस क्लिप में रिएलिटी शो के होस्ट सलमान खान, शहनाज गिल के सामने अपनी दिल की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। दरअसल, वीकेंड का वार में शहनाज मेहमान बनकर सलमान से मिलने आई थीं। उन्होंने सलमान से रिक्वेस्ट की कि वे उनके भाई शहबाज बडेशा को घर में भेज दें। इस पर सलमान ने बड़ा ही इमोशनल जवाब दिया।

सलमान खान का जवाब शहनाज ने सलमान से हंसते हुए कहा, “सर आपने इतनों के करियर बनाए हैं।” सलमान बोले, “मैंने कहां बनाया है किसी का करियर। करियर बनाने वाला ऊपरवाला है। मैं थोड़ी हूं।” इस पर शहनाज बोलीं, “मदद तो कर ही देते हो।” सलमान हंसने लगे। सलमान बोले, “नहीं! नहीं! लांछन भी डाला है कि कितनों के करियर डुबाए भी हैं। दोनों बातें सच नहीं हैं। खासकर करियर डुबाने वाली बात। मेरे तो हाथ में है ही नहीं कुछ।”