Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 weekend ka vaar salman khan questioned amaal mallik about his relationship with tanya mittal
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: सलमान खान ने अमाल से पूछा, तुम्हारा और तान्या का क्या रिश्ता है? सिंगर ने कहा…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार पर सलमान खान ने अमाल मलिक से मजाकिया अंदाज में तान्या मित्तल के बारे में पूछा।

Fri, 31 Oct 2025 10:29 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार में इस बार भी जबरदस्त मस्ती और तंज का तड़का देखने को मिलेगा। एपिसोड में सलमान खान, सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक से मजाकिया अंदाज में पूछेंगे, “ये तुम्हारे कपड़ों का क्या सीन है? कभी इधर, कभी उधर!” इसके बाद सलमान मुस्कुराते हुए अमाल पर अगला सवाल दागेंगे। वह अमाल से पूछेंगे, “और बताओ, तुम्हारा और तान्या मित्तल का क्या रिश्ता है?”

सबको दंग कर देगा अमाल का जवाब

बिग बॉस का अपडेट देने वाले सोशल मीडिया पेज बीबीतक के मुताबिक, सलमान के सवाल पर अमाल मलिक हंसते हुए जवाब देंगे कि तान्या उनकी बहन हैं। तान्या भी मुस्कुराकर कहेंगी, “हां, अमाल मेरा भाई है।” ये सुनकर सिर्फ घरवाले ही नहीं, सलमान भी जोर से हंस पड़ेंगे और मजाकिया लहजे में दोनों को ‘घर की नई भाई-बहन की जोड़ी’ कहकर चिढ़ाएंगे।

वीकेंड का वार पर नजर आएंगे ये सेलेब्स

इस हफ्ते ‘वीकेंड का वार’ पर शहनाज गिल अपनी आने वाली पंजाबी फिल्म ‘इक कुड़ी’ प्रमोट करने आएंगी। उनके अलावा भाई-बहन की जोड़ी नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ भी अपने नए गाने ‘कोका-कोला 2’ का धमाकेदार लॉन्च करने पहुंचेंगे।

नागिन 7 का प्रमोशन

इसके अलावा, ‘नागिन 7’ की स्टार कास्ट प्रियंका चाहर चौधरी, ईशा सिंह और नामिक पॉल भी आएंगे। तीनों कलाकार शो में न केवल अपनी सीरीज को प्रमोट करेंगे बल्कि पहली बार ‘नागिन 7’ का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक भी दर्शकों के सामने पेश करेंगे।

