BB19: वीकेंड का वार में घरवालों पर गिरेगी गाज, सलमान इसकी निकालेंगे हेकड़ी और इनके गेम की करेंगे तारीफ
दर्शकों को हमेशा से ही बिग बॉस के वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसा हो भी क्यों न सलमान खान वीकेंड का वार में पूरे हफ्ते का लेखा जोखा जो देखते हैं। ऐसे में बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार भी बेहद खास होने वाला है।
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड बिग बॉस 19 शुरू होने के साथ ही सुर्खियों में बना हुआ है। ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है और भी दिलचस्प होने जा रहा है। सलमान के शो में टीवी से लेकर बॉलीवुड और कई जाने माने यूट्यूबर्स ने एंट्री ली है। शो के शुरू हुए महज कुछ ही दिन हुए हैं और कंटेस्टेंट के असली चेहरे सामने आने लगे। घर में आते ही कंटेस्टेंट के बीच जमकर युद्ध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब हर किसी को वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार है। इस बार वीकेंड का वार बेहद ही खास होने वाला है। घर का ये सदस्य सलमान खान के गुस्से का शिकार होगा। वहीं तान्या मित्तल की जमकर तारीफ होगी।
तान्या की होगी तारीफ
दर्शकों को हमेशा से ही बिग बॉस के वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसा हो भी क्यों न सलमान खान वीकेंड का वार में पूरे हफ्ते का लेखा जोखा जो देखते हैं। ऐसे में बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार भी बेहद खास होने वाला है। शो के इस पहले वीकेंड के वार में सलमान घरवालों से रूबरू होंगे। सलमान खान वीकेंड का वार में तान्या मित्तल की जमकर तारीफ करेंगे। यही नहीं सलमान उन्हें ये भी बताएंगे कि वो काफी अच्छा खेल रही हैं। साथ ही सलमान तान्या को ये भी बताएंगे कि उन्होंने पहले हफ्ते सबसे ज्यादा एंटरटेन किया है लोगों को।
इन पर गिरेगी गाज
वहीं, दूसरी तरफ घर के दो सदस्यों पर सलमान खान जमकर बरसने वाले हैं। सलमान का गुस्सा कंटेस्टेंट बसीर अली फूटेगा। वो बसीर को उनकी असली चेहरा दिखाएंगे। वहीं, सलमान अमाल मलिक को भी लताड़ लगाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सिंगर को एक बड़ा सरप्राइज भी मिलता है। शो पर सलमान, अमाल की गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं। उन्हें देखकर अमाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान का प्रोमो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
बिग बॉस 19 में इन कंटेस्टेंट्स की हुई एंट्री
बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नतालिया जानोसजेक, नीलम गिरी और मृदुल ने एंट्री की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।