मृदुल तिवारी ने खोला तान्या मित्तल का गेम, बताया क्यों सबसे अपनी ही बात करती हैं इंफ्लुएंसर

बिग बॉस 19 वीकेंड के वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल से उनके खेल को लेकर बात की। सलमान ने तान्या से पूछा कि वो नॉमिनेशन टास्क में किस बात पर रो रही थी। सलमान के पूछने पर मृदुल तिवारी ने तान्या का गेम प्लान एक्सपोज किया।

बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चाहर की एंट्री के बाद से ही तान्या मित्तल काफी परेशान नजर आ रही हैं। तान्या मित्तल को लग रहा है कि मालती के आने से उनका ग्रुप टूट गया है। वहीं, मालती आने के बाद से ही तान्या को कई बार कह चुकी हैं कि वो जो भी करती हैं वो सब नकली लगता है। वीकेंड के वार पर सलमान ने तान्या की इन्सिक्यूरिटी के बारे में बात की। इसी के साथ मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का पूरा खेल एक्सपोज किया है।

तान्या मित्तल से सलमान खान का सवाल नॉमिनेशन टास्क के दौरान जब मालती ने तान्या मित्तल को स्वमिंग पूल में धक्का दिया था उसके बाद तान्या बुरी तरह रोती हुई नजर आई थीं। वो अलग-अलग लोगों के पास जा कर रो रही थी। सलमान खान ने तान्या मित्तल से पूछा कि वो किस बात पर रो रही थीं।

तान्या के पूल वाले वीडियो का जिक्र तान्या ने कहा कि मालती के आने के बाद उन्हें झूठा कहा और उन्हें ये चीज बुरी लगी। इसपर सलमान ने कहा कि मालती से उन्होंने खुद पूछा था कि बाहर कैसा दिख रहा था। सलमान ने तान्या के उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें तान्या बिग बॉस के घर में फरहाना और दोस्तों से पूल में धक्का देने को कहा था।

नॉमिनेशन टास्क में क्यों रोईं तान्या सलमान खान ने कहा कि बाकी लोगों के लिए जो चीजें छोटी होती हैं, आम होती हैं। वो तान्या के लिए स्ट्रगल होती हैं। सलमान ने घरवालों से पूछा कि किसे-किसे लगा कि नॉमिनेशन टास्क में पूल में धक्का देने के बाद तान्या का रोना जायज था।

सलमान ने कहा कि तान्या पहले दिन से ही खेल खेल रही हैं। उन्हें शुरू से ही पता था कि उनके दोस्त कौन होंगे, किससे उन्हें दुश्मनी लेनी हैं। कब उन्हें कुनिका को कैप्टन बनाना है। कब उन्हें गौरव की बात कुनिका को बतानी है। सलमान ने कहा कि उनका ये गेम काफी अच्छा है।

मृदुल ने खोला तान्या का खेल सलमान के इस सवाल पर घरवालों ने कहा कि उस बात पर तान्या का रोना बिल्कुल गलत था। सलमान ने तान्या से कहा कि हर जगह जाकर उन्होंने अलग-अलग चीजें बताई हैं। तान्या की इसी हरकत पर बात करते हुए मृदुल तिवारी ने कहा कि जब भी तान्या बात करती हैं वो कहती हैं कि पहले दिन से सबकुछ मेरे ऊपर ही हो रहा है। वीकेंड का वार पूरा उनके ऊपर होता है, एल्विश आता है वो उनके ऊपर बोलकर जाता है। अभिषेक ने उनके ऊपर बोला। तो इस घर में सब कुछ उनके ऊपर ही है।