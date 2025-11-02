BB19: सलमान ने 'वीकेंड का वार' में दिए 3 बड़े हिंट, बार-बार ये गलतियां दोहरा रहे घरवाले

संक्षेप: Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: सलमान खान ने वीकेंड का वार में घरवालों को समझाने की कोशिश की, कि वो बार-बार जो गलती कर रहे हैं, उनके चलते डिजर्विंग कंटेस्टेंट बाहर हो रहे हैं और यह घर नाकाबिल खिलाड़ियों से भरता जा रहा है।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में बीते कुछ हफ्तों से चीजें लगातार गड़बड़ हुई जा रही हैं। जहां एक तरफ डिजर्विंग खिलाड़ी बाहर हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई कंटेस्टेंट लगातार घर में टिके हुए हैं, जो कुछ खास कॉन्ट्रिब्यूशन घर में नहीं कर पा रहे हैं। शनिवार को 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों को उनके द्वारा लगातार की जा रही गलतियों के बारे में हिंट दिए। लेकिन क्या घरवाले भाई जान के इशारों को समझ कर अपना गेम इंप्रूव कर पाएंगे? यह आने वाले हफ्तों में जल्द ही साफ हो जाएगा।

लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' में घरवालों को दिए कौन से हिंट?

सलमान खान का इशारा नंबर एक शनिवार को 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों से साफ कहा कि कुछ कंटेस्टेंट वक्त के साथ सुस्त पड़ रहे हैं। सलमान खान ने कहा कि वो उन खिलाड़ियों का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी खुद ही समझ जाएंगे कि वो किनकी बात कर रहे हैं। बता दें कि शहबाज और अमाल मलिक बीते कुछ हफ्तों से गेम में काफी इनएक्टिव नजर आ रहे हैं।

सलमान खान का इशारा नंबर दो सलमान खान ने घरवालों को बातों-बातों में इशारा दिया कि वो हर बार गलत खिलाड़ियों को नॉमिनेट करके बाहर कर दे रहे हैं। सलमान यूं तो यह बात पहले भी कह चुके हैं लेकिन शनिवार को उन्होंने फिर एक बार गोलमोल अंदाज में घरवालों से कहा कि वो कमजोर और नाकाबिल खिलाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। सलमान खान का इशारा मृदुल तिवारी की तरफ था जिनसे वो बीते कई हफ्ते से नाखुश हैं।