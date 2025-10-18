Bigg Boss 19: 'गलती हो गई सर', नीलम मांगेगी सलमान से माफी, गौरव खन्ना की भी लगेगी क्लास
संक्षेप: Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: सलमान खान इस हफ्ते वीकेंड का वार में अमाल मलिक से लेकर नीलम गिरी और गौरव खन्ना तक की क्लास लगाएंगे। बता दें कि गौरव और अमाल, दोनों ने ही घर का नियम तोड़ा था।
Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: हफ्ते भर का हिसाब लेने सुपरस्टार सलमान खान 'वीकेंड का वार' लेकर आ चुके हैं। बिग बॉस 19 का यह हफ्ता फुल ऑफ एक्शन रहा है, क्योंकि यह दिवाली से ठीक पहले वाला वीकेंड का वार है, तो सलमान खान और बिग बॉस आपकी दिवाली को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि अमाल मलिक से लेकर मालती चाहर तक और नीलम से लेकर गौरव खन्ना तक डांट खाएंगे।
चिट्ठी वाले टास्क को लेकर हुआ घमासान
गौरव खन्ना ने चिट्ठी वाले टास्क में नीलम की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके माता-पिता की चिट्ठी के कुछ टुकड़े संभाल कर रख लिए थे। गौरव खन्ना ने बाद में लेटर के ये टुकड़े चुपके से नीलम को दिए। हालांकि बिग बॉस ने उसी वक्त नीलम और गौरव, दोनों को इस बात के लिए टोका था, लेकिन अब 'वीकेंड का वार' में सलमान खान भी गौरव को इस हरकत के लिए कॉल आउट करेंगे।
सलमान खान ने गौरव खन्ना को क्यों लताड़ा?
नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सलमान खान कंटेस्टेंट गौरव खन्ना से कहते हैं, "गौरव आप इतने सर्वज्ञानी हैं। आपने चिट्ठी के जो टुकड़े नीलम को दिए, हीरो लगने के लिए इन्होंने किया यह। हां, तो यह समझ में आ रहा है कि गौरव तो गेम खेल रहे हैं शायद। क्योंकि ना तो आप ऑडियंस के दिल में आ रहे हैं और ना ही समझ में।" गौरव खन्ना ही नहीं बल्कि नीलम को भी सलमान खान की डांट पड़ेगी, लेकिन नीलम बिना देर किए भाईजान से माफी मांगती नजर आ रही हैं।
नीलम को पड़ेगी डांट, गौरव को मिला सपोर्ट
सलमान खान ने नीलम से कहा, "नीलम, किसी को हक नहीं है यह कहने का कि तुम्हारे मां-बाप तुमको पैदा करके अफसोस करते होंगे।" सलमान खान पूछते हैं कि आप लोग आए हैं कि बिग बॉस में या आप लोगों के मां-बाप आए हैं? गालियां उनको पड़ती हैं। नीलम तुरंत सलमान खान का चढ़ता पारा देखकर उनसे कहती हैं- गलती हो गई सर। बात कमेंट सेक्शन की करें तो ढेरों लोग सोशल मीडिया पर गौरव खन्ना को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। लोगों ने लिखा है कि गौरव खन्ना एक अच्छा इंसान है।
