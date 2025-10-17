Bigg Boss 19: बेटे की वजह से नेशनल टीवी पर शर्मिंदा हुए अमाल मलिक के पिता, गुस्से में सलमान ने कह दी ये बात

संक्षेप: बीते दिनों कैप्टेंसी टास्क को लेकर घर में काफी बवाल देखने को मिला है। घरवालों ने टास्क जीतने के चक्कर में सारी हदें पार की, लेकिन फरहाना भट्ट ने जो किया, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस बात को लेकर सलमान खान उनकी अमाल की जमकर क्लास लगाएंगे।

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। ये शो अब दिन पर दिन और भी ज्यादा बवाली हो रहा है। एक तरफ जहां शो के टास्क टफ होते जा रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ इसको लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ रही है। बीते दिनों कैप्टेंसी टास्क को लेकर घर में काफी बवाल देखने को मिला है। घरवालों ने टास्क जीतने के चक्कर में सारी हदें पार की, लेकिन फरहाना भट्ट ने जो किया, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। फरहना की हरकत पर अमाल मलिक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक्ट्रेस की खाने की प्लेट तक गिराकर तोड़ दी। इस बात को लेकर सलमान खान उनकी जमकर क्लास लगाएंगे।

सलमान ने लगाई अमाल को लताड़ बीते एपिसोड में फरहाना भट्ट का कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ना घरवालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसे में सभी घरवालों ने फरहाना को जमकर लताड़ लगाई। वहीं, अमाल मलिक ने फरहाना की खाने की प्लेट तक को नीचे गिराकर तोड़ दिया। इस बात को लेकर सलमान उन्हें वीकेंड का वार में जमकर खरी खोटी सुनाएंगे। बिग बॉस खबरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान ने सिंगर को डांट लगाते हुए कहा, 'आपको किसने हकदार बनाया थाली फेंकने का? आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो हमेशा।'