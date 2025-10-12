'हंसती-खेलती लड़की का क्या हाल...', सलमान की क्लास के बाद तान्या मित्तल को मिला लोगों का सपोर्ट
बिग बॉस 19 वीकेंड के वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल की क्लास लगाई है। सलमान ने एक तरीके से तान्या के पूरे खेल का खुलासा कर दिया है। हालांकि, सलमान खान की डांट के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग तान्या को सपोर्ट कर रहे हैं।
बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक तान्या मित्तल शो की शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। कई लोग तान्या को स्ट्रॉन्ग प्लेयर बता रहे हैं तो कई लोग तान्या को ट्रोल कर रहे हैं। शनिवार के वीकेंड के वार पर सलमान खान ने भी तान्या मित्तल की क्लास लगाई। उन्होंने तान्या मित्तल के रोने पर सवाल उठाए। साथ ही, उन्होंने तान्या मित्तल के गेम के बारे में बात की है। अब सोशल मीडिया पर लोग तान्या मित्तल को सपोर्ट कर रहे हैं।
तान्या के सपोर्ट में आए एक्स यूजर्स
एक्स पर तान्या मित्तल ट्रेंड कर रही हैं। लोग तान्या मित्तल को सपोर्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- आप इनसे नफरत करिए, इन्हें प्यार करिए, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- लोग अक्सर उसे ही टारगेट करते हैं जिसमें कुछ बात हो। एक तीसरे यूजर ने लिखा- तान्या तो पहले एपिसोड से ही रो रही है, तो अब क्यों सलमान खान उसे रोने के लिए टोक रहे हैं।
कार वाले टास्क का जिक्र
एक यूजर ने लिखा- तान्या को रोने तक नहीं दे रहे, इन लोगों ने उसे इतना परेशान कर दिया है। एक ने लिखा- हंसती-खेलती, सबको मोटिवेट करने वाली लड़की का क्या हाल बना दिया है इन लोगों ने। कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर ये भी मानना है कि तान्या ने अमाल को कार वाले टास्क में सपोर्ट नहीं किया इस वजह से सलमान ने तान्या और नीलम दोनों पर भड़ास निकाली है।
बता दें, शनिवार के वीकेंड के वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल से पूछा कि नॉमिनेशन टास्क में जब उन्हें पूल में धक्का दिया गया तो वो क्यों रो रही थीं। सलमान ने कहा कि उसमें कोई रोने वाली बात तो थी नहीं। इतना ही नहीं, सलमान ने तान्या से कहा कि वो पहले दिन से गेम खेल रही हैं। उन्होंने तान्या से पूछा कि क्या वो इसलिए रोईं क्योंकि उन्हें पता था कि सलमान खान इस बारे में बात करेंगे और 20-25 मिनट इसी मुद्द पर बात होगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।