सलमान खान ने वीकेंड का वार पर तान्या मित्तल से कहा, ‘अपनी शक्ल कभी देखी है?’
संक्षेप: Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार का अपडेट आया है। सलमान खान ने बॉडी शेमिंग का मुद्दा उठाया है और तान्या मित्तल को फटकार लगाई है।
‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। सलमान खान घरवालों की जमकर क्लास लगाएंगे। वह तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद पर चिल्लाएंगे। दरअसल, उन्होंने ‘बिग बॉस 19’ की सदस्य अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग की थी।
‘बिग बॉस’ की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज बीबीतक के मुताबिक, सलमान ने अशनूर की बॉडी शेमिंग पर बात की। उन्होंने तान्या, नीलम और कुनिका से पूछा कि उन्होंने अशनूर के बारे में क्या कहा था। तान्या ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने पूरा मामला सबके सामने खोल दिया।
इसके बाद सलमान ने तान्या को फटकार लगाते हुए कहा, “अपनी शक्ल कभी देखी है? वो तुमसे छोटी है और तुमसे कहीं ज्यादा क्यूट है!” सलमान के ये शब्द सुनते ही घर के अंदर सन्नाटा छा गया। तान्या का मुंह उतर गया। उन्होंने सलमान से माफी भी मांगी।
सलमान ने न सिर्फ तान्या, नीलम और कुनीका को खरी-खोटी सुनाई, बल्कि फरहाना को भी समझाया, जिन्होंने अशनूर के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिषेक बजाज की भी क्लास लगाई। दरअसल, अभिषेक ने कुनिका की एज शेमिंग की थी। सलमान ने अभिषेक और कुनिका से उनकी एज पूछी फिर कहा, ‘इस हिसाब से तो मैं बुड्ढा हो गया हूं। दादाजी हूं।’
Vartika Tolani
