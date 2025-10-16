Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के फैसले पर सवाल उठाएंगे सलमान, अमाल मलिक को उनकी 2 गलतियों के लिए पड़ेगी डांट

Thu, 16 Oct 2025 07:33 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली की वजह से ‘बिग बॉस 19’ के ‘वीकेंड का वार’ की शूटिंग एक दिन पहले हुई है। सामने आए अपडेट्स के मुताबिक, शो के होस्ट सलमान खान कंटेस्टेंट्स को समझाएंगे कि ये शो रिश्तों का है इसलिए कंटेस्टेंट्स को रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। सलमान, शहबाज बदेशा से कहेंगे कि वह रिश्तों को हल्के में न लें। इतना ही नहीं, वह उन्हें ये भी समझाएंगे कि फरहाना भट्ट के साथ उन्होंने गलत किया।

अमाल के पापा की एंट्री

बिग बॉस की खबरें देने वाले पेज बिग बॉस तक के मुताबिक सलमान, अभिषेक बजाज और अमाल मलिक की लड़ाई के मुद्दे पर भी बात करेंगे। वह अमाल को फटकार लगाएंगे और कहेंगे कि उन्होंने नॉमिनेशन टास्क के दौरान अभिषेक का मुंह दबाकर गलत किया और इसलिए अभिषेक ने ऐसा रिएक्शन दिया। इतना ही नहीं, शो पर अमाल के पिता डबू मलिक भी आएंगे। उन्हें देखकर अमाल इमोशनल हो जाएगा।

गौरव खन्ना से बात करेंगे सलमान

सलमान, गौरव खन्ना के फैसले पर भी सवाल उठाएंगे। वह कहेंगे कि उन्होंने टास्क के दौरान नीलम को चिठ्ठी इसलिए दी क्योंकि वह सहानुभूति बटोरना चाहते थे। जब सलमान घरवालों से पूछेंगे कि किस-किसको ऐसा लगता है कि गौरव ने ये सहानुभूति बटोरने के लिए तो मालती, नेहल, बसीर और फरहाना अपना हाथ उठाएंगे।

अमाल की लगेगी क्लास

सलमान, अमाल की क्लास लगाएंगे। वह कहेंगे कि अमाल ने खाना खाते वक्त फरहाना की प्लेट छीनकर गलत किया। इतना ही नहीं, सलमान, फरहाना की तारीफ भी करेंगे और कहेंगे कि उन्होंने कैप्टेंसी टास्क बहुत अच्छे से किया। इसके साथ ही सलमान, मालती चहल के नेहल के कपड़ों पर किए गए कमेंट की निंदा करेंगे।

गेस्ट

इसके बाद वीकेंड का वार पर गायक शान, एक्ट्रेस जैस्मिन संडलास, फिल्म ‘थम्मा’ की स्टार कास्ट (आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी) और गोविंदा की पत्नी सुनीता अहुजा लोगों का मनोरंजन करेंगे।

