वीकेंड के वार पर फरहाना पर भड़के सलमान, लोगों ने कहा बायस्ड; 'रुबीना, हिना, तेजस्वी और अब...'

संक्षेप: Social Media Reactions on Bigg Boss Weekend ka Vaar: बिग बॉस 19 वीकेंड के वार पर शनिवार को सलमान खान ने फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल की क्लास लगाई। अब शनिवार के वीकेंड के वार पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं।

बिग बॉस 19 के शनिवार के वीकेंड के वार पर सलमान खान ने तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट की क्लास लगाई। सलमान खान ने तान्या मित्तल की कुछ वीडियोज घरवालों को दिखाईं। वहीं, फरहाना को उन्होंने उनकी भाषा को लेकर डांट लगाई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जहां कह रहे हैं कि सलमान खान ने सही किया। वहीं, कुछ लोगों ने सलमान खान को बायस्ड बताया है। यूजर्स ने फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है।

सलमान को फैंस ने बताया बायस्ड एक एक्स यूजर ने लिखा- सलमान को कभी स्ट्रॉन्ग हेडेड और अपनी राय रखने वाली महिला कंटेस्टेंट पसंद नहीं आईं। रुबीना, हिना, प्रियंका, तेजस्वी और अब फरहाना…इससे ये साफ पता चलता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- वीकेंड के वार में दो स्ट्रॉन्ग महिलाओं का मेंटल टॉर्चर देखने को मिलता है।

सलमान ने तान्या को बनाया मजबूत? सलमान खान जब तान्या को डांट रहे थे तब तान्या मित्तल रोती नजर नहीं आ रही थीं। तान्या मित्तल की उस टाइम की एक वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा- एक चीज को साफ है। हर हफ्ते होनेवाली ये पक्षपात वाली डांट ने तान्या मित्तल को बहुत मजबूत बना दिया है। अब तान्या को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तान्या ने भाड़ में जाए वाला एटीट्यूड कमा लिया है।