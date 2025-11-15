'दिमाग से सोचकर बोला करो', अमाल मलिक की किस हरकत पर फूटा रोहित शेट्टी का गुस्सा

संक्षेप: बिग बॉस 19 में इस बार कैप्टेंसी को लेकर बहुत बवाल देखने को मिला। अमाल मलिक और शहबाज शो पर ही सवाल उठाते नजर आए। अब आज वीकेंड के वार पर रोहित शेट्टी अमाल मलिक की जबरदस्त क्लास लगाते नजर आएंगे।

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते कैप्टेंसी को लेकर बहुत बवाल देखने को मिला। एक लंबे प्रोसेस के बाद शहबाज और गौरव खन्ना कैप्टेंसी के दावेदार बने। इसके बाद ऐप रूम एक्टिविटी के जरिए गौरव खन्ना घर के कैप्टन बनें। गौरव खन्ना की कैप्टेंसी के बदल पूरा का पूरा घर नॉमिनेट हो गया और घर में सिर्फ 30 प्रतिशत राशन आया। गौरव के कैप्टन बनने के बाद घर में बहुत बवाल हुआ। अमाल और शहबाज चैनल और मेकर्स पर ही सवाल उठा दिया। आज वीकेंड के वार पर रोहित शेट्टी अमाल की उनकी इसी हरकत पर क्लास लगाते नजर आएंगे।

रोहित शेट्टी ने लगाई अमाल की क्लास जियो हॉटस्टार पर शो का जो प्रोमो आया है उसमें देखने को मिला कि रोहित शेट्टी अमाल से गौरव खन्ना की कैप्टेंसी को लेकर सवाल किया। उन्होंने अमाल से पूछा कि गौरव खन्ना ने कैप्टेंसी का ऑप्शन चुनकर क्या गलती की।रोहित शेट्टी अमाल से कहेंगे कि वो दिमाग से सोचकर बोला करें।

अमाल से क्या बोले रोहित शेट्टी रोहित शेट्टी ने अमाल से कहा- शहबाज ने भी ये कहा कि मैं भी कैप्टेंसी चुनता। अमाल कहते हैं- बिल्कुल सर। फिर रोहित शेट्टी अमाल से सवाल करते हैं कि तो फिर गौरव कैसे गलत है? अमाल, दिमाग से सोचकर बोला करो। जब आपकी प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं हुईं तो आपको लगा कि गलत है। इसपर अमाल कहते हैं कि वो उनके दिल की फीलिंग थी। रोहित कहते हैं कि दिल फीलिंग और एक शो बायेस्ड कहने में बहुत फर्क है। शो बायेस्ड है क्या? आप ये कहते हो कि शो छोड़कर चले जाओगे, ये करोगे…खोल दूं दरवाजा? आप गलत जा रहे हो। आप गलतो हो तो गलत हो।