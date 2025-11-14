Bigg Boss 19: बिग बॉस को धमकी देना इस कंटेस्टेंट को पड़ा भारी, रोहित शेट्टी बोले- 'अपना बैग पैक कर और...'
संक्षेप: इस बार वीकेंड का वार की कमान सलमान खान के हाथ नहीं बल्कि रोहित शेट्टी के हाथों में होगी। शो में आते ही रोहित का गुस्सा घर के इस कंटेस्टेंट पर फूटा और कहा अपना बैग पैक कर लो।
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर दर्शकों का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है। शो का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, कंटेस्टेंट अपनी कमर कसते दिख रहे हैं। घर में हर दिन कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इस बार का वीकेंड का वार काफी खास होने वाला है। इस बार वीकेंड का वार की कमान सलमान खान के हाथ नहीं बल्कि रोहित शेट्टी के हाथों में होगी। शो में आते ही रोहित का गुस्सा घर के इस कंटेस्टेंट पर फूटा और कहा अपना बैग पैक कर लो।
इस कंटेस्टेंट पर भड़के रोहित शेट्टी
'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी घरवालों की क्लास लगाने वाले हैं। उनके सामने घरवालों की बोलती बंद होने वाली है। रोहित एक-एक करके पूरे हफ्ते का लेखा जोखा करेंगे। ऐसे में उनके निशाने पर शहबाज बदेशा आए। बीते दिनों शहबाज ने बार-बार शो से बाहर निकलने की धमकी दी थी। इसी बात को लेकर वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी कहते हैं, 'हमें क्या धमकी दे रहे थे कल जाने की? अपना बैग पैक करो और बाहर आ जाओ गेट खुलवा रहा हूं।'
अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट
'बिग बॉस 19' से मिड वीक एविक्शन में मृदुल तिवारी को बाहर कर दिया गया। उनसे पहले नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हुए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
