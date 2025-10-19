Hindustan Hindi News
BB19: सलमान के आगे फूट-फूटकर रोएंगी फरहाना, प्रोमो देख फैंस को आया इस बात पर गुस्सा

संक्षेप: Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाना भट और शहबाज बदेशा काफी भावुक हो जाएंगे। फरहाना तो सलमान के आगे ही फूट-फूटकर रोने लगेंगी।

Sun, 19 Oct 2025 07:33 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का यह हफ्ता काफी धमाकेदार रहा है। जहां एक तरफ शो में खिलाड़ियों के बीच काफी सारा एक्शन देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ सलमान खान ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। 'वीकेंड का वार' में शनिवार को सलमान खान ने अमाल मलिक, मालती चाहर और गौरव खन्ना की क्लास ली और माहौल काफी गर्म हो गया। वहीं आज रविवार के एपिसोड में चीजें काफी इमोशनल हो जाएंगी। कुछ ऐसा होगा कि फरहाना भट्ट फूट-फूटकर रोएंगी और शहबाज बदेशा की भी आंखें छलक आएंगी।

फरहाना को मिला मां का वीडियो मैसेज

शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सलमान खान स्टेज पर 'थामा' की स्टार कास्ट का स्वागत करते हैं और घरवालों से बातचीत के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी कंटेस्टेंट फरहाना भट की वो क्लिप प्ले करवाते हैं, जिसमें उनकी मां अपनी बेटी को मैसेज दे रही हैं। फरहाना भट की मां उनसे कहती हैं, "वैसे ही खेलना जैसे तू खेल रही है। तू मेरी शेरनी है।" अपनी मां का वीडियो देखकर फरहाना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गईं।

फरहाना भट और शहबाज हुए भावुक

प्रोमो वीडियो में उन्हें फूट-फूटकर रोते देखा जा सकता है। फरहाना भट के अलावा 'वीकेंड का वार' में शहबाज बदेशा को भी उनकी बहन शहनाज गिल का भेजा वीडियो दिखाया जाएगा। प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि शहनाज अपने भाई शहबाज से कहती हैं, "मुझे तुझ पर फक्र है। तू मेरी जान है। पापा-मम्मी और तेरे दोस्त सब तुझे मिस करते हैं लेकिन तू वापस मत आना।"

प्रोमो वीडियो पर पब्लिक का रिएक्शन

अपनी बहन को लंबे वक्त बाद देखकर शहबाज भावुक हो जाते हैं और उनके पास ही बैठे अमाल उन्हें गले लगा लेते हैं। बता दें कि दिवाली वीक पर घरवालों को उनकी फैमिली से आया यह पैगाम बहुत खुश कर देगा। साथ ही पब्लिक भी इस एपिसोड को लेकर सुपर एक्साइटेड है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीजों को लेकर नाराजगी भी है। एक शख्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा- मेकर्स अभिषेक को साइडलाइन क्यों कर रहे हैं?

दूसरे ने लिखा- अभिषेक को साइडलाइन किया जा रहा है क्योंकि मेकर्स उसे निगेटिव नहीं दिखा पा रहे। एक शख्स ने लिखा- अभिषेक को लास्ट वॉर्निंग दी गई, लेकिन उन दो खिलाड़ियों को कुछ नहीं कहा गया जो शो में सबसे ज्यादा निगेटिविटी फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- फरहाना को लेटर मिला था ना, फिर वीडियो कॉल क्यों? गौरव को ना लेटर मिला और ना वीडियो कॉल। एक शख्स ने लिखा- बाकी घरवालों का क्या? इसी तरह ढेरों कमेंट इस वीडियो पर आए हैं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
