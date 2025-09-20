Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar New Promo Gaurav Khanna Got Bashed by Salman Khan and Housemates Bigg Boss 19 Promo: गौरव खन्ना की आई शामत, सलमान और घरवालों ने लताड़ा, मुंह पर पोती कालिख, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 Promo: गौरव खन्ना की आई शामत, सलमान और घरवालों ने लताड़ा, मुंह पर पोती कालिख

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार में गौरव खन्ना की जमकर क्लास लगने वाली है। घरवाले ही नहीं बल्कि सलमान खान भी उन्हें परफॉर्म ना करने और चुपचाप आगे बढ़ने के लिए लताड़ेंगे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 10:29 AM
रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। 'वीकेंड का वार' में फिर एक बार सलमान खान घरवालों की क्लास लेने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते जिन घरवालों की परफॉर्मेंस उम्दा रही उन्हें तारीफें मिलेंगी लेकिन सुस्त या बिगड़ैल खिलाड़ियों को डांट भी पड़ेगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सलमान खान घरवालों को एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, जिसमें उस खिलाड़ी के मुंह पर कालिख लगानी है, जो 'बिग बॉस 19' के पोस्टर में होना ही डिजर्व नहीं करता है।

'उनको लगता है कि हमें पता नहीं है'

सलमान खान ने भी 'वीकेंड का वार' होस्ट करने के लिए स्टेज पर आते ही जता दिया, कि उनका निशाना इस सीजन में कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। सलमान खान ने कहा, "घर के भीतर 'सुमड़ी में गुमड़ी' सबसे नजर बचाकर आगे निकल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है।" इसके बाद बिग बॉस ने चली वो बाजी जिसके बाद सच अपने आप ही सामने आ गया और रही बची कसर फिर सलमान खान ने पूरी कर दी।

घरवालों ने गौरव को जमकर लताड़ा

बिग बॉस ने घर के भीतर एक एक्टिविटी करवाई जिसमें किसी एक कंटेस्टेंट के मुंह पर कालिख पोतनी थी, जो बिग बॉस के पोस्टर में रहने के लायक ही नहीं है। यह सवाल पूछे जाते ही बशीर ने जोर देकर नाम लिया- गौरव खन्ना। नीलम ने गौरव के मुंह पर कालिख लगाते हुए कहा- गौरव अपनी सुविधा के हिसाब से खेल चुनते हैं। वहीं बशीर ने कहा- चार हफ्ते हो गए हैं क्या परफॉर्म किया है तुमने। गौरव ने खुद को बचाते हुए कहा- क्या मैं अपना एक्शन अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं चुन सकता?

सलमान ने उड़ाया गौरव का मजाक

अमाल मलिक ने भी गौरव खन्ना और उनके ग्रुप पर सवाल उठाए। जब फरहाना घरवालों की मिमिक्री करके दिखा रही थीं तब सलमान ने गौरव से उनकी एक्टिंग रिव्यू करने को कहा- गौरव ने फरहाना की तारीफ की तो सलमान ने उनकी चुटकी लेते हुए कहा- आप घर में बस यही करते हैं, सिर्फ लोगों को रिव्यू कर रहे हैं। सलमान खान ने गौरव खन्ना को फिर एक बार चेतावनी दी, कि वक्त रहते एक्टिव हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए।

Bigg Boss 19

