Bigg Boss 19: घर में शुरू हुई एक नई लव स्टोरी! सलमान के सामने ही घुटनों पर बैठकर कहा-'मुझसे शादी करोगी'
बिग बॉस 19 शो में हर कोई अपना असली गेम खेलना शुरू कर चुका है। हर बार की तरह इस बार भी घर में जोड़ियां बननी शुरू हो गई हैं। शो में एक नई प्रेम कहानी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
इस शो को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसमें ड्रामा फुल ऑन चालू हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी शो में कई नामी चेहरे नजर आ रहे हैं।
घर में शुरू हुई एक नई लव स्टोरी
हम जिस जोड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि देसी छोरा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल तिवारी और पोलिश एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक हैं। बिग बॉस के घर में शुरू से ही इन दिनों के बीच एक खास बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। ऐसे में वीकेंड का वार में सलमान नतालिया से पूछते हैं,' मृदुल आपको कैसा लगता है।' इसपर नतालिया कहती हैं, 'मृदुल है मेरी जान।' बस फिर क्या था नतालिया की बात सुनकर मृदुल, सलमान और तमाम घरवाले मुस्कुराते नजर आते हैं।
मृदुल ने नतालिया संग किया डांस
नतालिया की बात सुनकर मृदुल फूले नहीं समांए। उसके बाद सलमान दोनों को कहते हैं कि आओ दोनों डांस करके दिखाओ। सलमान के कहने की देर थी कि मृदुल तुरंत नतालिया का हाथ पकड़कर उनके साथ डांस करने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने सलमान की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ के गाने 'दिल दियां गल्लां' गाने पर डांस किया। दोनों को एक साथ देख सलमान और सभी घरवाले बेहद ही खुश नजर आते हैं।
घुटने पर बैठे मृदुल
इसके बाद सलमान के कहने पर मृदुल को घुटने पर बैठकर नतालिया को पोलिश भाषा में कुछ बोलने को कहते हैं। जैसा सलमान बोलते हैं वैसा ही मृदुल नतालिया से कहते हैं। बाद सलमान नतालिया से कहते हैं कि बताओ मैंने मृदुल से क्या बुलवाया। इसपर नतालिया कहती हैं कि मृदुल ने कहा मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर मृदुल कहते हैं, 'मजा बहुत आ रहा है।' बता दें कि पहला वीकेंड का वार काफी खास रहा। दूसरी तरफ सलमान ने कई घरवालों की क्लास भी लगाई।
