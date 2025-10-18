Bigg Boss 19: सलमान खान के आगे दिखा रही थी चालाकी, 'वीकेंड का वार' में भाईजान ने दी खुराक

संक्षेप: Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: सलमान खान इस वीकेंड पर हफ्ते भर का हिसाब करने वाले हैं। जिन खिलाड़ियों की क्लास लगेगी उनमें अमाल मलिक से लेकर मालती चाहर तक का नाम शामिल है।

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: 'बिग बॉस 19' का इस हफ्ते का 'वीकेंड का वार' धमाकेदार रहने वाला है। यह दिवाली सेलिब्रेशन एपिसोड होगा जिसमें आतिशबाजी की कोई कमी नहीं रहेगी। एक तरफ जहां सलमान खान घरवालों की हफ्ते भर की ऊंच-नीच का हिसाब लेंगे वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना 'बिग बॉस' के मंच पर अपनी फिल्म 'थामा' को प्रमोट करने के लिए आएंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि वह मालती चाहर को उनके कपड़ों वाले बयान पर लताड़ रहे हैं।

सलमान के आगे बन रही थीं चालाक सलमान खान ने मालती चाहर से पूछा, "अगली बार कपड़े पहनकर मुझसे बात करना, मालती यह मेरी समझ में नहीं आया। इससे आपका क्या मतलब था?" सलमान खान के आगे डेढ़ शाणी बनते हुए मालती ने जवाब दिया, "यहां पर बहुत तेज एसी चलता है, तो मैं देखती हूं कि इन्हें ठंड थोड़ी लगती है...।" इससे पहले कि मालती अपनी बात पूरी कर पातीं, बशीर ने बीच में उनकी बात काटते हुए कहा- पूरी तरह बेबुनियाद। तब सलमान खान ने कहा, "बोलने दो, बोलने दो। क्योंकि मैं यह जानने में दिलचस्प हूं कि बोलने क्या वाली हैं यह।

मालती की निकलेगी सारी होशियारी सलमान खान को गुस्से में देखकर मालती का मुंह उतर गया। बता दें कि आज के एपिसोड में मालती चाहर की सलमान जमकर क्लास लगाएंगे। उनके अलावा शहबाज बदेशा, अमाल मलिक और बाकी खिलाड़ी भी भाईजान का निशाना बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ बिग बॉस के दिवाली एपिसोड में दर्शकों को ढेर सारी मस्ती भी देखने को मिलेगी।