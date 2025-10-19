Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Is Start New LOve Story Between Nehal Chudasama And Baseer Ali
Bigg Boss 19: दुश्मनी के बाद क्या शुरू हुई इन दो कंटेस्टेंट के बीच लवस्टोरी? एक-दूसरे का नाम लेकर शर्म से हुए लाल

Bigg Boss 19: दुश्मनी के बाद क्या शुरू हुई इन दो कंटेस्टेंट के बीच लवस्टोरी? एक-दूसरे का नाम लेकर शर्म से हुए लाल

संक्षेप: दिवाली के खास मौके पर 'बिग बॉस 19' में इस 'वीकेंड का वार' में कई खास मेहमान आ रहे हैं। एक तरफ जहां, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ रहे हैं। वहीं, घर में बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर शान भी अपनी आवाज का जादू बिखेंगे।

Sun, 19 Oct 2025 08:06 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' का घर इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। जैसे-जैसे शो फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कंटेस्टेंट के बीच झगड़े और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस बार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। आज सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते दिखेंगे। घर के कई सदस्य सलमान के निशाने पर होंगे। एक तरफ जहां सलमान घरवालों को खरी-खोटी सुनाएंगे। वहीं, दूसरी तरफ घर में कई मेहमान आने वाले हैं, जो अपनी मौजूदगी से चार चांद लागाएंगे। वहीं, इन सबके बीच घर में एक नई लव स्टोरी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं किनके बीच?

दिवाली पर शान दिया घरवालों को टास्क का तोहफा

दिवाली के खास मौके पर 'बिग बॉस 19' में इस 'वीकेंड का वार' में कई खास मेहमान आ रहे हैं। एक तरफ जहां, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ रहे हैं। वहीं, घर में बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर शान भी अपनी आवाज का जादू बिखेंगे। ऐसे में शान घरवालों के लिए एक खास टास्क लेकर आए। घरवाले भी शान को देखकर काफी एक्साइटेड दिखे।

क्या इन दो कंटेस्टेंट के बीच शुरू हुई नई कहानी?

'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान खास अंदाज में शान का स्वागत करते हैं। इसके बाद शान टास्क के अनुसार एक-एक कंटेस्टेंट को गाने के अंदाज में एक शब्द देते हैं जो उन्हें घर के किसी एक सदस्य को देना होता है। सबसे पहले शान, नेहल का नाम लेते हैं और कहते हैं, 'तुम जो कहो तो पूरा दिन तुम्हारे साथ बिता दूं। ये जो लाइन है तुमको किसी एक को डेडिकेट करनी है।' ये सुनते ही नेहल पहले शरमा जाती हैं, इसके बाद वो कहती हैं, 'अभी फिलहाल तो बसीर है।' नेहल की बात सुनकर बसीर भी ब्लश करने लगते हैं। वहीं, बाकी लोगों भी उन दोनों को देखने लगते हैं।

प्रणित ने शहबाज को

इसके बाद सलमान, प्रणित मोरे का नाम लेते हैं। वो कहते हैं, 'प्रणित तुम जो कहो तो पूरा सीजन तुम्हे इग्नोर कर दूं।' इस पर प्रणित, शहबाज बदेशा का नाम लेते हैं और कहते हैं ये तो मैं इसको ही करूंगा। इसके बाद चारों नॉमिनी, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, मालती चाहर और नीलम गिरी के सामने एक बॉक्स रखा जाता है, जिसमें उनकी किस्मत की पर्ची होती है। इसी बॉक्स में पता चलेगा कि कौन बेघर होगा और कौन शो में रहेगा।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।