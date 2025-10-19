Bigg Boss 19: दुश्मनी के बाद क्या शुरू हुई इन दो कंटेस्टेंट के बीच लवस्टोरी? एक-दूसरे का नाम लेकर शर्म से हुए लाल

संक्षेप: दिवाली के खास मौके पर 'बिग बॉस 19' में इस 'वीकेंड का वार' में कई खास मेहमान आ रहे हैं। एक तरफ जहां, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ रहे हैं। वहीं, घर में बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर शान भी अपनी आवाज का जादू बिखेंगे।

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' का घर इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। जैसे-जैसे शो फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कंटेस्टेंट के बीच झगड़े और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस बार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। आज सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते दिखेंगे। घर के कई सदस्य सलमान के निशाने पर होंगे। एक तरफ जहां सलमान घरवालों को खरी-खोटी सुनाएंगे। वहीं, दूसरी तरफ घर में कई मेहमान आने वाले हैं, जो अपनी मौजूदगी से चार चांद लागाएंगे। वहीं, इन सबके बीच घर में एक नई लव स्टोरी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं किनके बीच?

दिवाली पर शान दिया घरवालों को टास्क का तोहफा दिवाली के खास मौके पर 'बिग बॉस 19' में इस 'वीकेंड का वार' में कई खास मेहमान आ रहे हैं। एक तरफ जहां, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ रहे हैं। वहीं, घर में बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर शान भी अपनी आवाज का जादू बिखेंगे। ऐसे में शान घरवालों के लिए एक खास टास्क लेकर आए। घरवाले भी शान को देखकर काफी एक्साइटेड दिखे।

क्या इन दो कंटेस्टेंट के बीच शुरू हुई नई कहानी? 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान खास अंदाज में शान का स्वागत करते हैं। इसके बाद शान टास्क के अनुसार एक-एक कंटेस्टेंट को गाने के अंदाज में एक शब्द देते हैं जो उन्हें घर के किसी एक सदस्य को देना होता है। सबसे पहले शान, नेहल का नाम लेते हैं और कहते हैं, 'तुम जो कहो तो पूरा दिन तुम्हारे साथ बिता दूं। ये जो लाइन है तुमको किसी एक को डेडिकेट करनी है।' ये सुनते ही नेहल पहले शरमा जाती हैं, इसके बाद वो कहती हैं, 'अभी फिलहाल तो बसीर है।' नेहल की बात सुनकर बसीर भी ब्लश करने लगते हैं। वहीं, बाकी लोगों भी उन दोनों को देखने लगते हैं।