'दोगला', अमाल मलिक पर फूटा गौहर खान का गुस्सा, सलमान खान के सामने निकाली भड़ास
बिग बॉस 19 का आज का वीकेंड का वार धमाकेदार रहने वाला है। बिग बॉस की विनर रह चुकीं गौहर खान अमाल मिलक पर भड़कती नजर आएंगी। साथ ही, वो अपने देवर आवेज दरबार को भी उनकी चुप्पी के लिए समझाएंगी। वो उन्हें बताएंगी कि उन्हें जहां जरूरत हो, वहां बोलना चाहिए।
सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 फैंस को काफी पसंद आ रहा है। घर में ग्रुप्स बन चुके हैं। लोग एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग-प्लाटिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड के वार पर सलमान खान अमाल मलिक पर भड़कते नजर आ सकते हैं। अमाल मलिक को सलमान कान कई बार उनकी भाषा के लिए टोक चुके हैं। आज एक बार फिर वो उन्हें उनकी भाषा के लिए समझाएंगे। इतना ही नहीं, गौहर खान भी शो में मेहमान बनकर पहुंचेंगी। वो भी सलमान के सामने ही अमाल मलिक पर भड़ास निकालेंगी।
वीकेंड का वार में गौहर खान
गौहर खान के देवर आवेज दरबार को बिग बॉस में लेटेस्ट एपिसोड में रोते देखा गया था। दरअसल, अमाल मलिक और बसीर ने आरोप लगाया था कि आवेज लड़कियों को सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं। आवेज को जब ये क्लिप दिखाई गई तो वुो रोने लगे थे। अब आज वीकेंड के वार पर गौहर खान इन आरोपों को लेकर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगी।
अमाल पर भड़केंगी गौहर खान
शो का जो नया प्रोमो सामने आया है उसमें गौहर खान अमाल मलिक पर भड़कती नजर आ रही हैं। गौहर खान कहती हैं, “अमाल आपको जो कैरेक्टर आ रहा है, वो बहुत ज्यादा दोगला आ रहा है। और आप किसी के नहीं हैं।”
आवेज को देंगी ये सलाह
वहीं, अपने देवर आवेज से बात करते हुए गौहर उन्हें समझाती हैं कि अगर वो अपनी लड़ाइयां खुद नहीं लड़ेंगे तो उनके लिए कौन लड़ेगा? वो उन्हें कहती हैं कि अगर वो अपने मुद्दों पर भी बात नहीं करेंगे, तो उनका इस शो में कोई चांस नहीं है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।