Bigg Boss 19: वीकेंड का वार होस्ट करेंगी फराह खान, इस सदस्य की लगाएंगी क्लास, कुनिका पर होगी बात

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: सलमान खान अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। ऐसे में इस बार वीकेंड का वार फराह खान होस्ट करेंगी। अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने वीकेंड का वार में आएंगे।

'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते वीकेंड का वार बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस बार शो की मेज़बानी सलमान खान के बजाय जानी-मानी फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान कर रही हैं। फराह खान अपने बेबाक और दो-टूक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और इस बार भी उन्होंने घर के माहौल को हिला कर रख दिया है।

कुनिका पर फोकस शो में सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं एक्ट्रेस कुनीका सदानंद, जिनके व्यवहार और हाल ही के 'पुरी' इंसिडेंट ने काफी हलचल मचा दी। फराह खान ने वीकेंड का वार में खुलकर कुनीका को उनके व्यवहार को लेकर आइना दिखाया। फराह ने कहा कि जीशान से पुरी लेने और उस मामले को लेकर जिस तरह से ड्रामा हुआ, वह बेहद गैर-ज़रूरी था। फराह ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसी हरकतें शो में स्वीकार्य नहीं हैं और कुनीका को ऐसी स्थिति को समझदारी से डील करना चाहिए था।

"बॉसी और इरिटेटिंग" का टैग फराह ने साफ कहा कि सलमान खान ने भले ही पहले कुनीका के साथ काम किया है और अक्सर सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, लेकिन जब कोई गलती करे तो उसे सामने लाना जरूरी है। फराह ने कुनीका के व्यवहार को “बॉसी और इरिटेटिंग”—यानी हावी होने वाला और चिढ़ पैदा करने वाला बताया। इस सख्त फीडबैक से घर के सदस्य भी हैरान रह गए, वहीं दर्शकों का मन भी वही कह रहा था जो फराह ने मंच पर बोल दिया।