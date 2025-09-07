Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Did Salman Khan Took Dig at Donald Trump For Peace Prize while scolding Farhana Bhatt वीकेंड के वार पर सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज? लोग बोले- एक तीर से दो निशाने, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर सलमान खान ने फरहाना भट्ट की क्लास लगाई। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ट्रंप पर भी तंज कस दिया।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 11:22 AM
बिग बॉस 19 का दूसरा वीकेंड का वार जबरदस्त रहा। सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट्स को उनके हफ्ते भर का रिपोर्ट कार्ड दिया। वहीं, फरहाना भट्ट को उनकी भाषा और हरकतों के लिए डांट लगाई। उन्होंने फरहाना भट्ट को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर फरहाना भट्ट इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो वो उन्हें घर से निकाल देंगे। इस दौरान सलमान खान ने कुछ ऐसा कहा कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। सलमान खान ने कहा कि हो क्या रहा है दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रबल करता है, उसे ही पीस प्राइज चाहिए।

फरहाना पर फूटा सलमान खान का गुस्सा

फरहाना भट्ट की क्लास लगाते वक्त सलमान खान ने उनसे कहा, "आप पीस एक्टिविस्ट हैं, लेकिन आप शांति फैलाने की जगह शांति को अटैक करती हैं। सलमान खान ने कहा, “पीस एक्टिविस्ट का मतलब ये होता है कि झगड़े हो रहे हैं और ये जाकर सुलझा दें, दोस्ती करा दें। ये हो क्या रहा है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रबल फैला रहे हैं, उनको ही पीस प्राइज चाहिए।”

क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स

सलमान खान ये कमेंट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल कमेंट को लेकर लोगों का कहना है कि सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। एक यूजर ने सलमान खान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- आज तो सलमान ने ट्रंप की भी ले ली। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रबल फैला रहे हैं, उनको ही पीस प्राइज चाहिए।" एक दूसरे यूजर ने लिखा- सलमान सर एक बात बहुत अच्छी बोली फरहाना को कि तुम पीस एक्टिविस्ट हो? आज वही लोग सबसे ज्यादा बुलशिट कर रहे हैं जिनको नोबल प्राइज चाहिए। एक तीर से दो निशाने। पहली फरहाना और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। सलमान सर तुस्सी ग्रेट हो। एक तीसरे यूजर ने लिखा- डोनाल्ड ट्रंप को भी लपेटा है सलमान ने।

रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की इच्छा जताई है। वह खुद को इसका हकदार मानते हैं। वो कई देशों से खुद को इसके लिए नॉमेनेट करने की बात कर चुके हैं।

