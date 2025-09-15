Bigg Boss 19: अक्षय कुमार का खुलासा, फराह खान के लिए ये सिंगर खरीदता है मूवी टिकट

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaa: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार में अक्षय कुमार और फराह खान की मस्ती देखने को मिली। अक्षय कुमार ने फराह खान के बारे में एक ऐसी बात भी बताई जो कम लोगों को ही पता है।

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ऐसे में अरशद, अक्षय और सौरभ शुक्ला फिल्म का प्रमोशन करने ‘बिग बॉस 19’ के सेट पर पहुंचे। चूंकि सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंक में बिजी हैं इसलिए फराह खान ने होस्ट बनकर अक्षय, अरशद और सौरभ का स्वागत किया। इस दौरान अक्षय ने फराह के बारे में एक दिलचस्प बात बताई।

क्या बोले अक्षय कुमार? फराह खान ने अक्षय कुमार से कहा, ‘हम सब बेताब हैं जॉली देखने को।’ अक्षय बोले, ‘जॉली नंबर 3।’ फराह ने कहा, ‘यस! जॉली नंबर 3! कब जाएं हम देखने?’ अक्षय ने जवाब दिया, ‘19 सितंबर को। मुझे पता है पहले दिन तो तू नहीं जाएगी।’ फराह बोलीं, ‘मैं पहले दिन ही जाती हूं।’ अक्षय बोले, ‘झूठ बोलती है। मैं आपको बता दूं ये औरत कभी टिकट नहीं खरीदती, हिमेश रेशमिया इसकी टिकट खरीदता है।’ फराह हंसने लगीं और बोलीं, ‘ये सही बोल रहा है।’ इसके बाद अक्षय चले गए और फराह ने होस्ट बनकर दोबारा घरवालों को सही दिशा दिखाने की कोशिश की।