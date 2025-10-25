Bigg Boss 19: शॉकिंग इविक्शन का फोटो लीक, बैखलाए फैन्स बोले इतिहास का सबसे गलत फैलसा
संक्षेप: बिग बॉस 19 में डबल इविक्शन की बात लगभग तय मानी जा रही है। अब सोशल मीडिया पर कई पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर वीकेंड का वार की है जिसमें अशनूर और फरहाना के शॉकिंग रिएक्शंस हैं।
बिग बॉस 19 में फैसले की रात आ चुकी है। वीक 9 में किसका इविक्शन होगा इस पर सोशल मीडिया पर कई ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब तक जो रिपोर्ट्स आ ही हैं उनके आधार पर बसीर का इविक्शन लगभग तय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें बसीर मुंह लटकाए हुए जाते दिख रहे हैं। बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले कई ट्विटर हैंडल यह दावा कर रहे हैं कि इस हफ्ते बसीर जाएंगे। वहीं उनके फैन्स इसे अनफेयर इविक्शन बता रहे हैं।
बसीर आउट?
बिग बॉस 19 का गेम इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है। इस हफ्ते के लिए 4 लोग नॉमिनेटेड थे। नेहल चुडास्मा, बसीर अली, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे। कयास लग रहे थे कि डबल इविक्शन होगा। कुछ लोग यह बोल रहे थे कि कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम में भेजा जाएगा। शुक्रवार तक वोटिंग ट्रेंड्स में काफी उथल-पुथल रहा। पहले नेहल बॉटम में थीं। इसके बाद बसीर, गौरव और प्रणित के बीच मुकाबला शुरू हो गया। अब BB Insider HQ ने पोस्ट किया है कि बसीर आउट हो चुके हैं। वोटिंग ट्रेंड्स में वह बॉटम 2 में थे। कुछ हैंडल्स से बसीर की तस्वीर भी वायरल हो रही है। रिपोर्ट्स हैं कि सबसे कम वोट्स मिलने पर नेहल का इविक्शन हुआ। बसीर बॉटम 2 में थे तो डबल इविक्शन पर उन्हें भी शो से जाना पड़ा। बसीर और नेहल का जाना लगभग तय माना जा रहा है बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है।
बसीर की फोटो देख फैन्स भड़के
फैन्स को आया गुस्सा
एक यूजर ने बसीर की तस्वीर पोस्ट की है। साथ में लिखा है, मेरे पास शब्द नहीं हैं। मेरा दिल टूट गया है। बिग बॉस के इतिहास का सबसे अनफेयर इविक्शन है। कलर्स टीवी को शरम आनी चाहिए। मेकर्स हमेशा एमटीवी के चेहरों से डरते हैं। अनफेयर इविक्शन बसीर। एक और ने ट्वीट किया है, बसीर को हटाने के लिए इन लोगों ने डबल इविक्शन किया। कई लोग बसीर की तस्वीर पोस्ट करके इसे गलत इविक्शन बता रहे हैं। अशनूर और फरहाना के रिएक्शन पर एक ने लिखा है कि इन्हें खुश होना चाहिए, चौंक क्यों रही हैं। एक ने लिखा है, बसीर का ध्यान नेहल और फरहाना के लव ट्राएंगल में फंसकर गेम से हट गया था। कुछ लोग लिख रहे हैं कि प्रणित क्या कर रहा है, पहले इसे जाना चाहिए था।
