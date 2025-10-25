Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 week 9 eviction basheer ali sad photo viral fans reaction says unfair eviction of history
Bigg Boss 19: शॉकिंग इविक्शन का फोटो लीक, बैखलाए फैन्स बोले इतिहास का सबसे गलत फैलसा

Bigg Boss 19: शॉकिंग इविक्शन का फोटो लीक, बैखलाए फैन्स बोले इतिहास का सबसे गलत फैलसा

संक्षेप: बिग बॉस 19 में डबल इविक्शन की बात लगभग तय मानी जा रही है। अब सोशल मीडिया पर कई पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर वीकेंड का वार की है जिसमें अशनूर और फरहाना के शॉकिंग रिएक्शंस हैं।

Sat, 25 Oct 2025 03:54 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में फैसले की रात आ चुकी है। वीक 9 में किसका इविक्शन होगा इस पर सोशल मीडिया पर कई ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब तक जो रिपोर्ट्स आ ही हैं उनके आधार पर बसीर का इविक्शन लगभग तय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें बसीर मुंह लटकाए हुए जाते दिख रहे हैं। बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले कई ट्विटर हैंडल यह दावा कर रहे हैं कि इस हफ्ते बसीर जाएंगे। वहीं उनके फैन्स इसे अनफेयर इविक्शन बता रहे हैं।

बसीर आउट?

बिग बॉस 19 का गेम इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है। इस हफ्ते के लिए 4 लोग नॉमिनेटेड थे। नेहल चुडास्मा, बसीर अली, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे। कयास लग रहे थे कि डबल इविक्शन होगा। कुछ लोग यह बोल रहे थे कि कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम में भेजा जाएगा। शुक्रवार तक वोटिंग ट्रेंड्स में काफी उथल-पुथल रहा। पहले नेहल बॉटम में थीं। इसके बाद बसीर, गौरव और प्रणित के बीच मुकाबला शुरू हो गया। अब BB Insider HQ ने पोस्ट किया है कि बसीर आउट हो चुके हैं। वोटिंग ट्रेंड्स में वह बॉटम 2 में थे। कुछ हैंडल्स से बसीर की तस्वीर भी वायरल हो रही है। रिपोर्ट्स हैं कि सबसे कम वोट्स मिलने पर नेहल का इविक्शन हुआ। बसीर बॉटम 2 में थे तो डबल इविक्शन पर उन्हें भी शो से जाना पड़ा। बसीर और नेहल का जाना लगभग तय माना जा रहा है बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है।

बसीर की फोटो देख फैन्स भड़के

बसीर इविक्शन फोटो

फैन्स को आया गुस्सा

एक यूजर ने बसीर की तस्वीर पोस्ट की है। साथ में लिखा है, मेरे पास शब्द नहीं हैं। मेरा दिल टूट गया है। बिग बॉस के इतिहास का सबसे अनफेयर इविक्शन है। कलर्स टीवी को शरम आनी चाहिए। मेकर्स हमेशा एमटीवी के चेहरों से डरते हैं। अनफेयर इविक्शन बसीर। एक और ने ट्वीट किया है, बसीर को हटाने के लिए इन लोगों ने डबल इविक्शन किया। कई लोग बसीर की तस्वीर पोस्ट करके इसे गलत इविक्शन बता रहे हैं। अशनूर और फरहाना के रिएक्शन पर एक ने लिखा है कि इन्हें खुश होना चाहिए, चौंक क्यों रही हैं। एक ने लिखा है, बसीर का ध्यान नेहल और फरहाना के लव ट्राएंगल में फंसकर गेम से हट गया था। कुछ लोग लिख रहे हैं कि प्रणित क्या कर रहा है, पहले इसे जाना चाहिए था।

ये भी पढ़ें:इस कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना और अमाल मलिक को दिया पछाड़, बने बिग बॉस मीटर के विनर
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।