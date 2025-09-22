Bigg Boss 19 Week 4 Most Popular Contestants List Not Amaal Malik this Celeb Become Topper Bigg Boss 19: टॉप 5 से गायब अमाल का नाम, गौरव को मिली है चौथी पोजिशन, यह एक्टर बना नंबर वन, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: टॉप 5 से गायब अमाल का नाम, गौरव को मिली है चौथी पोजिशन, यह एक्टर बना नंबर वन

Bigg Boss 19 Most Popular Contestants: भले ही सलमान खान ने वीकेंड का वार में शहबाज बदेशा और अमाल मलिक की तारीफ की हो, लेकिन पब्लिक वोटिंग के आधार पर बनाई गई टॉप 5 की लिस्ट में इनके नाम दूर-दूर तक नहीं हैं। 

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 07:03 AM
Bigg Boss 19 Week 4 Most Popular Contestants: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का सफर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते चार हफ्तों में जहां अमाल मलिक, तान्या मित्तल, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज जैसे खिलाड़ियों ने पब्लिक को खूब एंटरटेन किया है, तो वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो घर के भीतर काफी सुस्त नजर आए और उनके सर्वाइवल पर सवाल उठने लगे हैं। बिग बॉस के अभी तक के सफर के आधार पर लोगों ने सबसे पॉपुलर खिलाड़ी के नाम पर वोटिंग की है। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 में किसे मिली है कौन सी पोजिशन।

बिग बॉस के सबसे पॉपुलर खिलाड़ी

बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस तक' ने सोशल मीडिया पर यह पोल चलाया था और अब इसके नतीजे जारी करते हुए उन्होंने बताया है कि टॉप 5 की लिस्ट में किसे मिली है पहली पोजिशन और नंबर 5 पर आया किसका नाम। टॉप 5 की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आपको चौंका सकते हैं। किसे कौन सी पोजिशन मिली है, उससे पहले आपको यह बता दें कि जनता की वोटिंग के आधार पर टॉप 5 में प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, फरहाना भट्ट और बशीर अली के नाम रहे हैं।

लिस्ट में नंबर 4 पर रहे गौरव खन्ना

बीते 4 हफ्तों में घर में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाने के बावजूद गौरव खन्ना घर के लिस्ट में चौथे नंबर पर रहे हैं। हाल ही में घर के कप्तान बने अभिषेक बजाज ने बाजी मारी है और वह पॉपुलैरिटी लिस्ट में पहले पायदान पर आ चुके हैं। बशीर अली को जहां दूसरी पोजिशन मिली है तो वहीं प्रणित मोरे पांचवें नंबर पर रहे हैं। पहले ही हफ्ते में बाहर हो गईं फरहाना भट्ट को लिस्ट में तीसरी पोजिशन मिली है।

बिग बॉस 19 के सबसे पॉपुलर 5 खिलाड़ी

1. अभिषेक बजाज

2. बशीर अली

3. फरहाना भट

4. गौरव खन्ना

5. प्रणित मोरे

टॉप 5 में कहीं नहीं अमाल और तान्या

हैरानी की बात यह है कि घर के भीतर काफी दमदार परफॉर्मेंस दिखाने और लगातार शो को कॉन्टेंट देने के बावजूद जनता ने टॉप 5 में अमाल मलिक, जीशान कादरी, शहबाज बदेशा, नीलम गिरी और तान्या मित्तल जैसे खिलाड़ियों को कहीं जगह नहीं दी है। लेकिन यही बात तो बिग बॉस को बाकी रियलिटी शोज से अलग बनाती है। यहां जनता चुनती है कि कौन सा खिलाड़ी शो जीतेगा और कौन सा घर से बाहर हो जाएगा। इस हफ्ते भी 6 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। जानते हैं उनमें से कौन बचेगा और कौन जाएगा।

Bigg Boss 19

