Bigg Boss 19: नगमा के साथ शुभी जोशी को भी डेट कर रहे थे आवेज दरबार? बोलीं- मैं उनके साथ...

कुछ दिनों पहले आवेज दरबार ने नगमा को टीवी पर सबके सामने प्रपोज किया था। हालांकि आवेज पर डबल डेटिंग के भी आरोप लग रहे हैं। आवेज का नाम शुभी जोशी के साथ भी जुड़ रहा है और शुभी ने इस पर अपनी बात रखी है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 12:31 PM
बिग बॉस 19 शो में पिछले कुछ दिनों से आवेज दरबार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। आवेज ने कुछ दिनों पहले नगमा को शो में प्रपोज किया है। हालांकि बशीर और अमाल मलिक का दावा है कि आवेज कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं और कई लड़कियों के साथ बात करते हैं साथ में। वहीं इस बीच ऐसी अफवाह भी आ रही हैं कि आवेज, सोशल मीडिया क्रिएटर और एक्टर शुभी को डेट कर रहे हैं। शुभी ने अब इन अफवाहों पर अपनी बात रखी है।

फिल्मीज्ञान से बात करते हुए शुभी ने बताया कि वह आवेज के साथ पिछले साल अगस्त और दिसंबर के बीच क्लोज हुई थीं। उनका दावा है कि वेएक-दूसरे को 3 साल से जानते हैं जब एक मॉडलिंग इवेंट में वे मिले थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उनका बॉन्ड क्लोज हुआ है। वह बोलीं, 'उस वक्त मुझे लगा वह किसी को डेट कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि आपके सोशल मीडिया को देखकर लगता है आप किसी को डेट कर रहे हो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कहा कि वो सिर्फ सोशल मीडिया काम है। उन्होंने कहा कि वह किसी को डेट नहीं कर रहे हैं।'

शुभी ने कहा कि वह काफी मासूम थीं और कहा कि वह कभी कैजुअल फ्लर्ट नहीं करती हैं। शुभी ने बताया कि आवेज ने उन्हें कहा कि वह उनके लिए स्पेशल हैं और ऐसी फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं। भले ही दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में थे क्योंकि आवेज मुंबई और वह बेंगलुरु में थीं तो तब भी दोनों 3 साल तक टच में थे।

उन्होंने कहा, 'आवेज उनके लिए घर के जैसे हो गए थे क्योंकि वह काफी चीजें बताते थे मुझे। जब मैं बुरा फील करती थी तो वह भी मेरे साथ होते थे। मैं उनके साथ अटैच्ड हो गई थी।' हालांकि चीजें फिर बदलने लगी। आवेज, उनसे दूर होने लगे काम की जिम्मेदारी बोलकर। लेकिन फिर शुभी को पता चला कि आवेज उनकी किसी दोस्त को मैसेज कर रहे हैं। इसके बाद शुभी ने उनसे सब कॉन्टैक्ट तोड़ दिए।

आखिर में शुभी ने कहा, 'जो भी बिग बॉस के घर के अंदर हो रहा है आशा है वो रियल हो। आशा है कि ये सब कंटेंट के लिए ना हो रहा हो। आशा है कि वह अपनी गलतियों से सीखे हों। लेकिन मुझे तो ये सब फेक गेमप्ले लग रहा है। वह वैसा बनने की कोशि कर रहे हैं जो वह नहीं हैं।'

