bigg boss 19 voting trends audience liking tanya mittal, gaurav khanna is the topper Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को पसंद कर रही है ऑडियंस, वोटिंग ट्रेंड्स में चल रही हैं आगे, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 voting trends audience liking tanya mittal, gaurav khanna is the topper

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को पसंद कर रही है ऑडियंस, वोटिंग ट्रेंड्स में चल रही हैं आगे

बिग बॉस 19 के पहले एविक्शन से पहले वोटिंग ट्रेंड से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। तान्या मित्तल को बाकी फेमस कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए ट्रेंड में अपनी जगह बनाई है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 11:12 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को पसंद कर रही है ऑडियंस, वोटिंग ट्रेंड्स में चल रही हैं आगे

बिग बॉस 19 की धमाकेदार शुरुआत के बाद ये सीजन ऑडियंस को पसंद आ रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 18 की तुलना में इस सीजन की जबरदस्त शुरुआत मिली है। इस बीच खबर है कि हफ्ते का पहला एविक्शन हो सकता है। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट में गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, प्रणित मोरे, नतालिया, नीलम शामिल है। अब बिग बॉस वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो तान्या मित्तल एंटरटेनमेंट सेलेब्स पर भारी पड़ती दिख रही हैं।

ऑडियंस को पसंद आ रही है तान्या मित्तल

बिग बॉस की खबर देने वाले सोशल मीडिया पेज खबरी ने वोटिंग ट्रेंड्स से जुड़ा ताजा अपडेट शेयर किया है। खबरी के मुताबिक वोटिंग ट्रेंड में सबसे ऊपर अनुपमा स्टार गौरव खन्ना चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर तान्या मित्तल हैं। तीसरे नंबर पर अभिषेक बजाज, चौथे नंबर पर जीशान कादरी, पांचवें नंबर पर प्रणित मोरे, छठे पर नतालिया और सातवें नंबर पर नीलम हैं। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि नीलम शो की सबसे कमजोर कंटेस्टेंट लग रही हैं और वो जल्द एविक्ट हो सकती हैं।

तान्या की बातों पर बन रहे हैं मीम्स

बता दें, बिग बॉस 19 के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा रिएक्शन तान्या मित्तल की बातों पर मिल रहा है। हाल में उन्होंने बिग बॉस को बताया था कि उन्हें फ्रिज खोलना नहीं आता है। उनकी अनोखी बातें ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं।

फरहाना की वापसी

नए एपिसोड की बात करें तो गौरव खन्ना की वजह से फरहाना की वापसी हो गई है। कुनिका घर की नई कैप्टेन बनी हैं। कैप्टेनसी के लिए खेले गए टास्क में कंटेस्टेंट की मेहनत की ऑनलाइन तारीफ हो रही है। अब नए एपिसोड में फरहाना की एंट्री और घरवालों के लिए उनके रिएक्शन को दिखाया जाएगा।

Bigg Boss 19 gaurav khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।