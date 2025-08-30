Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को पसंद कर रही है ऑडियंस, वोटिंग ट्रेंड्स में चल रही हैं आगे

बिग बॉस 19 के पहले एविक्शन से पहले वोटिंग ट्रेंड से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। तान्या मित्तल को बाकी फेमस कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए ट्रेंड में अपनी जगह बनाई है।

बिग बॉस 19 की धमाकेदार शुरुआत के बाद ये सीजन ऑडियंस को पसंद आ रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 18 की तुलना में इस सीजन की जबरदस्त शुरुआत मिली है। इस बीच खबर है कि हफ्ते का पहला एविक्शन हो सकता है। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट में गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, प्रणित मोरे, नतालिया, नीलम शामिल है। अब बिग बॉस वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो तान्या मित्तल एंटरटेनमेंट सेलेब्स पर भारी पड़ती दिख रही हैं।

ऑडियंस को पसंद आ रही है तान्या मित्तल बिग बॉस की खबर देने वाले सोशल मीडिया पेज खबरी ने वोटिंग ट्रेंड्स से जुड़ा ताजा अपडेट शेयर किया है। खबरी के मुताबिक वोटिंग ट्रेंड में सबसे ऊपर अनुपमा स्टार गौरव खन्ना चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर तान्या मित्तल हैं। तीसरे नंबर पर अभिषेक बजाज, चौथे नंबर पर जीशान कादरी, पांचवें नंबर पर प्रणित मोरे, छठे पर नतालिया और सातवें नंबर पर नीलम हैं। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि नीलम शो की सबसे कमजोर कंटेस्टेंट लग रही हैं और वो जल्द एविक्ट हो सकती हैं।

तान्या की बातों पर बन रहे हैं मीम्स बता दें, बिग बॉस 19 के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा रिएक्शन तान्या मित्तल की बातों पर मिल रहा है। हाल में उन्होंने बिग बॉस को बताया था कि उन्हें फ्रिज खोलना नहीं आता है। उनकी अनोखी बातें ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं।