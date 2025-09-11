BB19: इन चार कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग ट्रेंड में मृदुल नंबर 1 पर, इसके बाहर होने के पूरे चांस!

इस वीक शो के चार सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे। इस लिस्ट में मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक शामिल हैं। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है।

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड शो 'बिग बॉस 19' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। इस शो को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस शो को शुरू हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं। ऐसे में अब नॉमिनेशन की घड़ी भी आ गई है। अब देखना ये होगा कि घर से कौन बेघर होगा। इस वीक शो के चार सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे। इस लिस्ट में मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक शामिल हैं। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है। आइए जानते हैं कौन घर में रहने के लिए सेफ है और कौन कम वोटों से बेघर हो सकता है?

ये कंटेस्टेंट है सुरक्षित koimoi.com की रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स से जुड़े वोटिंग ट्रेंड की लिस्ट काफी शॉकिंग है। वोटिंग ट्रेंड की लिस्ट में जो सबसे आगे चल रहा है वो हैं मृदुल तिवारी। इसका मतलब नंबर 1 पर होने की वजह से मृदुल फिलहाल सुरक्षित हैं और इनका बेघर होना मुश्किल ही है। वहीं उनके बाद आवेज दरबार ने दूसरे नंबर पर हैं, तो इनको भी कम खतरा है।

इन दोनों पर लटकी तलवार वहीं, नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक पर एविक्शन की तलवार लटकी हुई है। नगमा वोटिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं और नतालिया चौथे पर हैं। फिलहाल लास्ट मूवमेंट पर क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं।