Bigg Boss 19 Voting Trend Mridul Tiwari On Top With Maximum Votes Awez Darbar Second And Natalia Janoszek Last BB19: इन चार कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग ट्रेंड में मृदुल नंबर 1 पर, इसके बाहर होने के पूरे चांस!, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Voting Trend Mridul Tiwari On Top With Maximum Votes Awez Darbar Second And Natalia Janoszek Last

BB19: इन चार कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग ट्रेंड में मृदुल नंबर 1 पर, इसके बाहर होने के पूरे चांस!

इस वीक शो के चार सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे। इस लिस्ट में मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक शामिल हैं। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 08:26 PM
share Share
Follow Us on
BB19: इन चार कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग ट्रेंड में मृदुल नंबर 1 पर, इसके बाहर होने के पूरे चांस!

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड शो 'बिग बॉस 19' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। इस शो को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस शो को शुरू हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं। ऐसे में अब नॉमिनेशन की घड़ी भी आ गई है। अब देखना ये होगा कि घर से कौन बेघर होगा। इस वीक शो के चार सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे। इस लिस्ट में मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक शामिल हैं। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है। आइए जानते हैं कौन घर में रहने के लिए सेफ है और कौन कम वोटों से बेघर हो सकता है?

ये कंटेस्टेंट है सुरक्षित

koimoi.com की रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स से जुड़े वोटिंग ट्रेंड की लिस्ट काफी शॉकिंग है। वोटिंग ट्रेंड की लिस्ट में जो सबसे आगे चल रहा है वो हैं मृदुल तिवारी। इसका मतलब नंबर 1 पर होने की वजह से मृदुल फिलहाल सुरक्षित हैं और इनका बेघर होना मुश्किल ही है। वहीं उनके बाद आवेज दरबार ने दूसरे नंबर पर हैं, तो इनको भी कम खतरा है।

इन दोनों पर लटकी तलवार

वहीं, नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक पर एविक्शन की तलवार लटकी हुई है। नगमा वोटिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं और नतालिया चौथे पर हैं। फिलहाल लास्ट मूवमेंट पर क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं।

बसीर और आवेज के बीच हुआ बवाल

फिलहाल ये चारों ही घर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।वहीं, आवेज का खेल अब खुलकर सामने आने लगा है। हालिया प्रोमों में आवेज और बसीर अली के बीच कैप्टेंसी टास्क को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। बात हाथपाई तक आ जाती अगर उन्हें रोका नहीं जाता तो।

Bigg Boss 19 Awez Darbar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।