BB19: शहबाज या मृदुल किसे मिलेगी बिग बॉस हाउस में एंट्री? वोटिंग बैटल के आखिर में आएगा यह ट्विस्ट!

Bigg Boss 19 Voting Battle: बिग बॉस का यह सीजन शुरू भी नहीं हुआ है और वोटिंग बैटल शुरू भी हो गया है। देखना यह है कि किसका पसंदीदा खिलाड़ी इस सीजन में शो का हिस्सा बनेगा।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 कुछ ही दिन में शुरू होने जा रहा है। हर थोड़े दिन में शो के नए प्रोमो वीडियो जारी किए जा रहे हैं और दर्शकों का एक्साइटमेंट चरम पर है। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि इस सीजन में कौन से खिलाड़ी बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे। अभी तक कई नाम सामने आ चुके हैं लेकिन फैंस को ऑफिशियल लिस्ट का इंतजार है। इसी बीच मेकर्स ने इस बार जनता को खुद अपने पसंद के कंटेस्टेंट चुनने का मौका दिया है।

शो से पहले ही शुरू हुआ महाभारत बिग बॉस ने हाल ही में एक पोल शुरू करवाया है जिसमें दर्शकों को शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा और यूट्यूबर मृतुल तिवारी में किसी एक को वोट करना है। जिस सेलेब्रिटी को ज्यादा वोल मिलेंगे वो उसका इस सीजन में बतौर कंटेस्टेंट आना कन्फर्म हो जाएगा। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने बताया है कि शो शुरू होने से पहले ही मुकाबला कांटे का हो गया है। दोनों ही दावेदारों को सेलेब्रिटीज का सपोर्ट है, तो ऐसे में देखना यह है कि कौन बाजी मारता है।