बिग बॉस 19 में नजर आएगी ये एक्ट्रेस, एक्स पति रह चुका है सलमान के शो का हिस्सा

बिग बॉस 19 जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में कई कथित नामों की चर्चा हो रही है जो इस सीजन शो का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसा ही एक नाम है बिग बॉस 18 में नजर आ चुके कंटेस्टेंट की एक्स वाइफ का। ये एक्ट्रेस प्यार की एक कहानी शो में अहम भूमिका में नजर आ चुकी हैं।

बिग बॉस 19 को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। सलमान खान का रियलिटी शो जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में कई कथित नामों की चर्चा है जो इस साल शो का हिस्सा हो सकते हैं। इन नामों की सूची में बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट विवयन डीसेना की एक्स वाइफ का नाम भी शामिल हो गया है। फैंस इस नाम को सुनने के बाद कह रहे हैं कि इन्हें पिछले सीजन में ही आना चाहिए था। कई फैंस वाहबिज दोराबजी का नाम सुनकर उत्साहित हैं।

बिग बॉस 19 का हिस्सा होंगी विवियन की एक्स पत्नी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो विवियन डीसेना की एक्स वाइफ वाहबिज दोराबजी को सलमान खान के शो के लिए अप्रोच किया गया है। मेकर्स अभी उन्हें शो में हिस्सा लेने के लिए मना रहे हैं। अगर सब चीजें ठीक रहती हैं तो वाहबिज दोराबजी इस साल बिग बॉस के घर में नजर आ सकती हैं।

कई सालों से किया जा रहा अप्रोच रिपोर्ट्स की मानें तो बाहबिज ने कहा कि उन्हें कई सालों से बिग बॉस का ऑफर आ रहा है। लेकिन पहले कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वो अब तक शो का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। हालांकि, इस साल भी उनके शो में होने की बात अभी मेकर्स की तरफ से कंफर्म नहीं की गई है।