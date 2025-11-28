मालती चाहर ने फरहाना भट्ट को गुस्से में मारी लात, बोलीं- सड़क पर रह रहे लोग भी…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Latest Update: बिग बॉस 19 का नया प्रोमो आया है। इस प्रोमो में मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच जोरदार लड़ाई होती नजर आ रही है। मालती चाहर फरहाना भट्ट के लात मारती भी नजर आती हैं।

बिग बॉस 19 का पहला टिकट टु फिनाले गौरव खन्ना को मिल गया है। बिग बॉस का गेम जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है, घरवालों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। बिग बॉस के लेटेस्ट प्रोमो में मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच बड़ी लड़ाई देखने को मिली। मालती चाहर फरहाना भट्ट को लात मारती नजर आती हैं। वो फरहाना से कहती हैं कि सड़क पर रह रहे लोग भी उनसे अच्छे होते हैं। इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन आए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरहाना और मालती के बीच जोरदार लड़ाई जियो हॉटस्टार रियलिटी के इंस्टाग्राम पेज पर मालती और फरहाना की लड़ाई का ये प्रोमो शेयर किया गया है। इस प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा गया- टकरार शुरू हो चुकी है मालती और फरहाना के बीच। क्या ये सिर्फ हीटेड मूमेंट है या शुरू होगा एक नया वार?

शहबाज से फरहाना ने क्या कहा? प्रोमो की शुरुआत में देखने को मिला कि फरहाना और शहबाज एक साथ बैठे होते हैं। फरहाना शहबाज को एक टिशु की ओर इशारा करके बोलती हैं कि देख इसने (मालती) टिशू इस्तेमाल करके यहीं छोड़ दिया। इसके बाद मालती फरहाना की ओर बढ़ते हुए कहती हैं कि पैर हटा, मुझे वहां से सामान उठाना है।

मालती ने फरहाना को मारी लात मालती की बात सुनते ही फरहाना टेबल के ऊपर पैर रख लेती हैं। इसके बाद मालती आती हैं और फरहाना के पैरों पर लात मारकर उनके पैर को नीचे हटा देती हैं। इसके बाद फरहाना टेबल खींचने लगती हैं। इसके बाद, दोनों के बीच शब्दों की जंग छिड़ जाती है। मालती फरहाना से कहती हैं कि सड़क पर रह रहे लोग भी उनसे अच्छे होते हैं। इसके बाद फरहाना कहती हैं कि तू तो उनसे भी गिरी हुई है। इसके बाद मालती कहती हैं कि वो साफ कर रही हैं, उन्होंने जानबूझकर पैर रखा है। फरहाना कहती हैं- उनकी मर्जी, वो ऐसे ही पैर रखती हैं।