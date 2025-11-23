Bigg Boss 19: फिनाले से पहले पलटा पूरा गेम, टिकट टू फिनाले टास्क के लिए फाइनल हुए ये दो कंटेस्टेंट
Bigg Boss 19: टीवी का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' लगातार सुर्खियों में बना हुआ हे। इस शो लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बीते दिनों घर से कुनिका सदानंद घर से बाहर हो गई हैं। वहीं, इस वीक पूरा घर एक साथ नॉमिनेट हो गया है। ऐसे में अब टिकट टू फिनाले को लेकर घर में बवाल मचा हुआ है। वहीं, बिग बॉस टिकट टू फिनाले टास्क में एक खतरनाक ट्विस्ट लेकर आए हैं। आइए जानते हैं क्या?
घर में होगा टिकट टू फिनाले टास्क
फिनाले से पहले 'बिग बॉस 19' में टिकट टू फिनाले टास्क के लिए कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल मचाने वाला है। ऐसे में बिग बॉस एक जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आए हैं। दरअसल, बिग बॉस ने शहबाज और मालती को असेंबली हॉल से बाहर जाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस ने बाकी घरवालों से यह तय करने को कहा कि क्या शहबाज और मालती को टिकट टू फिनाले के लिए मुकाबला करने का मौका मिलना चाहिए।
जानें किसने कहा हां किसने न
वहीं, दूसरी तरफ घरवालों ने "YES" या "NO" वाले क्यू कार्ड का इस्तेमाल करके वोट किया। प्रणित, अमाल, तान्या, गौरव ने "YES" कहा। तो अशनूर, फरहाना ने "NO"। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने "YES" वोट किया, इसलिए अब शहबाज और मालती भी टिकट टू फिनाले की रेस का हिस्सा होंगे।
नॉमिनेट हुए सभी
'बिग बॉस 19' के इस हफ्ते के नॉमिनेट कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ चुकी है। BiggBoss_News123 की रिपोर्ट के अनुसार, इस वीक घर के सभी कंटेस्टेंट के सिर पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है। जी हां, घर के सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। नॉमिनेशन की लिस्ट में, गौरव खन्ना, शहबाज बदेशा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, मालती चाहर, तान्या मित्तल और अरमान मलिक के नाम शामिल हैं। इसका मतलब इस बार कौन बाहर होगा इसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है।
