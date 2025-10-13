बिग बॉस 19 के टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट, नंबर वन पर यह कंटेस्टेंट, लास्ट आई यह झगड़ालू सेलेब्रिटी
bigg boss 19 top 5 contestants list: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के बीते हफ्ते की रेटिंग के आधार पर कौन से पांच कंटेस्टेंट टॉप 5 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं? चलिए जानते हैं।
टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 19 का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। शो को रिलीज हुए करीब 7 हफ्ते हो चुके हैं और इस बीच कई खिलाड़ी फिनाले की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि बाकी बचे खिलाड़ियों में से कौन टॉप 5 तक पहुंच पाएगा। कुछ खिलाड़ियों में दम नजर आ रहा है, लेकिन क्य वो ट्रॉफी जीतने तक लगातार घरवालों को एंटरटेन कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब दर्शकों को कुछ हफ्तों में मिल ही जाएगा। इस बीच बीते हफ्ते पॉपुलैरिटी के आधार पर बिग बॉस तक ने टॉप 5 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है।
टॉप 5 में नंबर वन बना यह खिलाड़ी
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने सर्वे के बाद अपनी एक पोस्ट में बताया कि प्रणित मोरे, फरहाना भट, गौरव खन्ना और बशीर अली टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हुए हैं। लेकिन इनमें भी किस कंटेस्टेंट को कौन सी पोजिशन मिली है? इस सवाल का जवाब खुद बिग बॉस तक ने अपनी पोस्ट में दे दिया है। घर के भीतर दमदार आवाज में बात रखने वाले बशीर इस हफ्टे टॉप 5 की लिस्ट में पहले पायदान पर रहे हैं।
फिर नंबर 2 और नंबर 3 पर कौन?
झगड़े-फसाद के साथ-साथ अशनूर के साथ लव वाला एंगल लाकर अभिषेक बजाज टॉप 5 लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने में कामयाब रहे हैं। वह लगातार दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनका घर में नई-नई चीजें करते रहना लोगों को समझ आ रहा है। बता दें कि वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को काफी सख्त लहजे में समझाया था और हालिया वीडेंड में सलमान के रिएक्शन से ऐसा लगा कि वो दवा काम आ गई है। टॉप 5 की लिस्ट में भी गौरव खन्ना तीसरी पोजिशन पाने में कामयाब रहे हैं।
लिस्ट में पांचवें नंबर पर यह कंटेस्टेंट
वीकेंड का वार से ठीक पहले प्रणित मोरे ने जिस तरह घरवालों को अपनी स्टैंडअप कॉमेडी से एंटरटेन किया, उसके बाद मुझे लगा कि नीलम ने क्यों नहीं बताया। क्योंकि बीते हफ्ते में प्रणित काफी स्क्रीनटाइम लूटने में कामयाब रहे, ऐसे में उनके फैंस और फॉलोअर्स ने गौरव खन्ना को सपोर्ट किया है। टॉप 5 की लिस्ट में पांचवां नाम गेस करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दें कि घर के भीतर तान्या की मिनटों में हेकड़ी निकाल देने वाली फरहाना भट्ट को लिस्ट में पांचवीं पोजिशन मिली है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
