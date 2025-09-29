Bigg Boss 19 Top 5 Contestants this Week Know Who Become Number 1 in the List Bigg Boss 19: अजीब है इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट, सेलेब्स के नाम देखकर माथा पीट लेंगे आप, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: अजीब है इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट, सेलेब्स के नाम देखकर माथा पीट लेंगे आप

Bigg Boss 19 Top 5 Contestants: बिग बॉस 19 के जिन 5 खिलाड़ियों को इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में जगह मिली है, उनके नाम सुनकर आपको भी जोर का झटका लग सकता है। क्योंकि घर के भीतर शायद ही ये कंटेस्टेंट कुछ करते नजर आते हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 07:00 AM
Bigg Boss 19 Top 5 Contestants: बिग बॉस 19 में सबसे दमदार परफॉर्मेंस दे रहे 5 खिलाड़ियों का नाम आ चुका है। लेकिन लिस्ट देखकर शायद ही आपको इन नामों पर यकीन होगा। जनता के वोटों के आधार पर 'बिग बॉस तक' ने उन पांच खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है जो जनता के हिसाब से पिछले हफ्ते टॉप परफॉर्मर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि इस लिस्ट में नीलम गिरी, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, जीशान कादरी और कुनिका सदानंद जैसे खिलाड़ियों का नाम दूर-दूर तक नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर जनता ने किन 5 खिलाड़ियों को टॉप 5 में जगह दी है?

टॉप 5 में किन खिलाड़ियों के नाम

जनता के वोटों के आधार पर जिन खिलाड़ियों को टॉप 5 में जगह मिली है उनके नाम हैं- अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, बशीर अली और अभिषेक बजाज। इनमें से बशीर अली ने जरूर थोड़ा परफॉर्म करते नजर आए हैं, लेकिन इसके अलावा शायद ही कोई खिलाड़ी बिग बॉस हाउस में अपना जोर दिखा पाया है। अशनूर कौर, गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज तो इसी बात के लिए बदनाम होते रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ ही नजर आते हैं और ना ही कैप्टन्सी और ना ही किसी और चीज में वो अपने आप को हाइलाइट कर पाए हैं।

लिस्ट में किसे मिली पहली जगह?

पूरे वक्त अभिषेक बजाज के पीछे-पीछे घूमती नजर आने वाली अशनूर कौर जहां लिस्ट में नंबर 5 पर रही हैं, वहीं विरले ही कभी अपना मुद्दा तलाश पाने वाले प्रणित मोरे लिस्ट में नंबर 4 पर रहे हैं। घर में ज्यादातर वक्त खामोश ही रहने वाले गौरव खन्ना को लिस्ट में नंबर 3 पोजिशन मिली है। लेकिन लगातार घर में एक्टिव नजर आए बशीर अली नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। अब तक तो आप गेस कर ही चुके होंगे कि नंबर वन कौन रहा है। जी हां, अभिषेक बजाज इस हफ्ते की रेटिंग के आधार पर टॉप 5 की लिस्ट में पहले पायदान पर रहे हैं। इन नतीजों पर ज्यादातर फैंस कमेंट सेक्शन में ट्रोलिंग करते नजर आए हैं।

