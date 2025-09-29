Bigg Boss 19: अजीब है इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट, सेलेब्स के नाम देखकर माथा पीट लेंगे आप

Bigg Boss 19 Top 5 Contestants: बिग बॉस 19 के जिन 5 खिलाड़ियों को इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में जगह मिली है, उनके नाम सुनकर आपको भी जोर का झटका लग सकता है। क्योंकि घर के भीतर शायद ही ये कंटेस्टेंट कुछ करते नजर आते हैं।

Bigg Boss 19 Top 5 Contestants: बिग बॉस 19 में सबसे दमदार परफॉर्मेंस दे रहे 5 खिलाड़ियों का नाम आ चुका है। लेकिन लिस्ट देखकर शायद ही आपको इन नामों पर यकीन होगा। जनता के वोटों के आधार पर 'बिग बॉस तक' ने उन पांच खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है जो जनता के हिसाब से पिछले हफ्ते टॉप परफॉर्मर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि इस लिस्ट में नीलम गिरी, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, जीशान कादरी और कुनिका सदानंद जैसे खिलाड़ियों का नाम दूर-दूर तक नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर जनता ने किन 5 खिलाड़ियों को टॉप 5 में जगह दी है?

टॉप 5 में किन खिलाड़ियों के नाम जनता के वोटों के आधार पर जिन खिलाड़ियों को टॉप 5 में जगह मिली है उनके नाम हैं- अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, बशीर अली और अभिषेक बजाज। इनमें से बशीर अली ने जरूर थोड़ा परफॉर्म करते नजर आए हैं, लेकिन इसके अलावा शायद ही कोई खिलाड़ी बिग बॉस हाउस में अपना जोर दिखा पाया है। अशनूर कौर, गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज तो इसी बात के लिए बदनाम होते रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ ही नजर आते हैं और ना ही कैप्टन्सी और ना ही किसी और चीज में वो अपने आप को हाइलाइट कर पाए हैं।