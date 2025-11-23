Bigg Boss 19: टॉप 5 में फिर से नंबर एक पर फरहाना, लेकिन बाकी किस पोजिशन पर कौन? जानिए

Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Top 5 Contestants: टॉप 5 की लिस्ट में फरहाना भट फिर एक बार पहली पोजिशन पर बनी हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस हफ्ते लिस्ट में बाकी किस पोजिशन पर किस खिलाड़ी का नाम है।

Sun, 23 Nov 2025 10:51 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में अब बस 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। हर कंटेस्टेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन से कंटेस्टेंट के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? टॉप 5 में किन्हें जगह मिल सकती है और कौन सबसे पहले एविक्ट हो जाएगा? रविवार को कुनिका सदानंद के एविक्शन के बाद अब हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। तो चलिए जान लेते हैं टॉप 5 की लिस्ट और जनता की वोटिंग का नतीजा क्या रहा है।

जान लीजिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट

बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले दो प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने टॉप 5 की लिस्ट जारी की है। फरहाना भट को दोनों ही प्लेटफॉर्म ने पहली पोजिशन दी है और दूसरे नंबर पर गौरव खन्ना को रखा है। नंबर 3 पर बिग बॉस 24x7 ने जहां तान्या मित्तल को रखा है वहीं लाइवफीड ने अमाल मलिक को जगह दी है। चौथी पोजिशन पर दोनों ही प्लेटफॉर्म ने अशनूर कौर को रखा है और पांचवीं पोजिशन पर एक चौंकाने वाला नाम आया है। नंबर 5 पर लाइवफीड ने जहां तान्या को रखा है वहीं बिग बॉस 24x7 ने अमाल मलिक को जगह दी है।

कुनिका के बाद हुआ फेरबदल

शो के रविवार के एपिसोड की बात करें तो कुनिका सदानंद के एविक्शन के बाद शो में काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। कुनिका के एविक्शन के बाद घरवालों में इस बात पर चर्चा होती नजर आई कि अब किचन कौन संभालेगा और कौन सभी के लिए नाश्ता तैयार करेगा। जाहिर है कि किचन पॉलिटिक्स में जोरदार फेरबदल देखने को मिलने वाली है। तान्या मित्तल ने बातचीत के दौरान कहा कि कुनिका सदानंद वो धागा थीं, जिन्होंने सभी को बांधकर रखा हुआ था।

