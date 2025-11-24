Bigg Boss 19: ये हैं ‘बिग बॉस 19’ के टॉप-5, घरवालों ने फरहाना भट्ट को लिस्ट से किया बाहर

संक्षेप: Bigg Boss 19 Top 5: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार में सलमान खान ने घरवालों ने पूछा कि उनके हिसाब से टॉप-5 में कौन रहना डिजर्व नहीं करता है।

‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार में सलमान खान ने घरवालों को एक दिलचस्प टास्क दिया। उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स से कहा कि वे उन सदस्यों के नाम बताएं जिन्हें वे टॉप-5 में नहीं देखना चाहते। टास्क की शुरुआत फरहाना भट्ट ने की। उन्होंने अशनूर कौर, मालती चाहर, शहबाज बदेशा और प्रणित मोरे का नाम लिया। इसके बाद गौरव खन्ना ने तान्या मित्तल, मालती, शहबाज और कुनिका सदानंद को टॉप-5 से बाहर बताया।

तान्या ने किन्हें किया बाहर? प्रणित ने कुनिका, तान्या, शहबाज और फरहाना को वोट आउट किया। अशूनर ने मालती, फरहाना, शहबाज और तान्या के नाम लिए। तान्या ने गौरव, मालती, अशनूर और शहबाज को बाहर किया। कुनिका ने प्रणित, गौरव, मालती और अशनूर को वोट आउट किया। मालती ने अशूनर, कुनिका, शहबाज और फरहाना का नाम लिया। शहबाज ने अशनूर, फरहाना, मालती और तान्या को टॉप-5 लिस्ट से बाहर बताया। अमाल ने भी अशनूर, तान्या, मालती और फरहाना को टॉप-5 में नहीं रखा।

टॉप-5 सदस्य मतलब, सबसे ज्यादा घरवालों ने अशनूर, फरहाना, मालती और शहबाज को टॉप-5 से बाहर किया। वहीं गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल को टॉप-5 के लिए चुना गया।