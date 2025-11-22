BB19: फैमिली वीक के बाद घर में हुईं टॉप 3 फाइट, सलमान खान के सामने ही भिड़ गए ये 2 कंटेस्टेंट

Hindustan Hindi News
फैमिली वीक खत्म होते ही बिग बॉस हाउस में घरवालों के बीच समीकरण बदलते नजर आए। कई मुद्दों पर कंटेस्टेंट आपस में भिड़े, लेकिन हम आपको बता रहे हैं फैमिली वीक के बाद हुए 3 सबसे बड़े झगड़े।

Sat, 22 Nov 2025 11:10 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का फैमिली वीक इस वीकेंड के आने तक खत्म हो चुका है। सभी घरवालों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला और सभी के फैमिली मेंबर्स ने खिलाड़ियों को अपना गेम बेहतर करने के तरीके बताए। लेकिन जैसे ही सभी के परिवार वाले शो से गए, वैसे ही बिग बॉस हाउस में घमासान शुरू हो गया। एक झगड़ा तो वीकेंड का वार में सलमान खान के सामने ही हो गया। तो चलिए जानते हैं फैमिली वीक के बाद शो में हुए तीन सबसे बड़े झगड़े।

अमाल मलिक और मालती चाहर

फैमिली वीक के बाद शो में हुए सबसे बड़े झगडों में मालती चाहर और अमाल मलिक का झगड़ा सबसे ऊपर रहा। क्योंकि इस झगड़े की वजह से दूसरे झगड़े भी शुरू हो गए। मालती के भाई दीपक चाहर ने अपनी बहन को जो बातें बताईं उन बातों के आधार पर मालती अमाल से भिड़ गईं। इस झगड़े में अमाल के साथ-साथ शहबाज बदेशा भी लपेटे गए और सलमान खान ने उन्हें कॉल आउट किया।

फरहाना भट और मालती चाहर

सलमान खान के सामने जब वीकेंड का वार में मुद्दा डाइवर्ट होकर मालती चाहर और कुनिका सदानंद की तरफ गया। तो बातों-बातों में बात फरहाना भट की तरफ भी गई। मालती चाहर तब फरहाना भट पर जोर से चिल्लाईं और शांत रहने को कहा। सलमान खान के सामने तो फरहाना शांत हो गईं, लेकिन उनके जाते ही मालती चाहर को जमकर लताड़ा और साफ किया कि वो सलमान की वजह से चुप रह गईं।

अमाल मलिक और प्रणित मोरे

जिस वक्त शो के सबसे लूजर खिलाड़ी को लेकर सवाल किया जा रहा था तब प्रणित मोरे ने सलमान खान के सामने अमाल मलिक का नाम ले दिया। प्रणित ने अमाल की गलतियां बताईं जिसके बाद अमाल काफी ज्यादा भड़क गए और सलमान खान के सामने ही प्रणित को खरी-खोटी सुना दीं। दिलचस्प बात यह थी कि जिस वक्त यह सारा कुछ चल रहा था तब सलमान खान लाइव सबके सामने ही मौजूद थे।

