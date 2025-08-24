Bigg Boss 19: सबसे बड़ा फ्लॉप होगा यह सीजन? जानिए X पर क्यों हो रही है ऐसी चर्चा
Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में काफी सारी नई चीजें जोड़ी गई हैं, लेकिन क्या इससे मेकर्स को फायदा होगा या फिर नुकसान।
टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का आगाज आज रविवार को होने जा रहा है। यह सीजन काफी देरी से शुरू हुआ है लेकिन उसी हिसाब से मेकर्स ने कई तरह के बदलाव करके इसे खास बनाने की भी पूरी कोशिश की है। ओटीटी और टीवी पर प्रसारित होने जा रहा यह शो कई मायनों में अलग होगा, लेकिन क्या नए प्रयोग करना और इसे पहले से अलग बनाने की कोशिश करना मेकर्स को भारी पड़ सकता है? बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म तो अभी तक यही कयास लगाते नजर आ रहे हैं।
क्या फ्लॉप होने वाला है बिग बॉस 19?
सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो 'बिग बॉस' से जुड़ी भीतरी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'द खबरी' ने अपनी एक X पोस्ट में लिखा, "असली कॉमनर्स (आम लोगों) का सीजन तो बिग बॉस 19 लग रहा है। पता नहीं कहां-कहां से उठाकर लाए हैं ये लोग। आज तक का सबसे बड़ा फ्लॉप सीजन बनने जा रहा है।" जाहिर तौर पर यह एक कयास भर है, लेकिन द खबरी के अलावा बिग बॉस से जुड़ी पोस्ट करने वाले एक और प्लेटफॉर्म ने इसी तरह का गेस लगाया है और अभी तक के सीजन्स का एक रिपोर्ट शेयर किया है।
किस सीजन को मिला कैसा रिस्पॉन्स?
पोस्ट के मुताबिक बिग बॉस का चौथा, सातवां, ग्यारवां, तेरहवां और 16वां सीजन सुपरहिट रहा था। वहीं सीजन 3, 5, 6, 8, 10, 14 और 17 को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पहला, दूसरा और 18वां सीजन जहां बस ठीक-ठाक रहा वहीं बिग बॉस सीजन 9, 12 और 15 बुरी तरह फ्लॉप हुए थे। बता दें कि मनु पंजाबी वाला सीजन कॉमनर्स के नाम रहा था, लेकिन बावजूद इसके शो को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला था। इस सीजन के खिलाड़ियों में जहां कई जाने-माने नाम हैं, वहीं मेकर्स कॉमन लोगों को भी लाए हैं, जिन्हें सेलेब्स के बीच मुकाबला करना होगा।
