Bigg Boss 19: ग्रैंड फिनाले में सलमान खान से बुरी तरह फटकार मिलने पर बोले बसीर- मैं मरते दम तक…

संक्षेप:

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में जब सलमान खान ने बसीर को फटकारा तो उनके फैन्स को काफी बुरा लगा। शो खत्म होने के बाद बसीर ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

Dec 08, 2025 02:44 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में बसीर का चेहरा उस वक्त देखने लायक था जब सलमान खान ने उनको जमकर फटकारा। ऐसा लग रहा था कि वह बस रो ही देंगे। सलमान ने उनसे ये तक कहा कि वह शो के बारे में बाहर इतना उलटा-सीधा बोल रहे थे तो फिर फिनाले में आना ही नहीं चाहिए था। इस पर बसीर ने कहा था कि उनकी जर्नी थी इसलिए आए। सलमान ने फिर भी उनके खूब फटकारा। अब शो के बाद बसीर से सलमान वाली घटना के बारे में पूछा गया तो पढ़ें वह क्या बोले।

सलमान की झिड़की पर ये बोले बसीर

बसीर की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह सलमान के बारे में बोल रहे हैं। टेली मसाला से बातचीत में उनसे विनर के बारे में पूछा गया। इस पर बसीर बोले, मुझे पता नहीं पर मेरी विनर फरहाना ही है। इसके बाद बसीर से पूछा गया कि उनके फैन्स बहुत नाराज हैं कि जिस तरह से सलमान खान ने उनसे बात की कि बसीर शो को इतना कुछ बोलने के बाद फिनाले में आ गए। इस पर बशीर का क्या कहना है? बसीर बोले, 'देखिए, वो सलमान खान हैं। मैंने जब इस दुनिया में आंखें खोलीं, जिस टाइम से होश आया और अक्ल आई, उस टाइम से मैं सलमान खान का फैन रहा हूं और मरते दम तक उनका फैन रहूंगा। अगर उन्होंने मुझे कुछ स्ट्रिक्टली बोला भी, डांटा भी, सिखाया भी तो वह अच्छी मंशा से था।' बसीर ने बताया कि उस बातचीत के बाद सलमान खान ने बाद में उनसे अच्छी तरह बात की और सही नोट पर वो टॉपिक खत्म हुआ।

सलमान की सीख पर खुश हैं बसीर

बसीर आगे बोले, अगर वह मुझे सिखा रहे हैं तो इससे खूबसूरत बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। कहीं हम सही, कहीं वो सही, कहीं हम गलत, कहीं वो गलत... सलमान के बारे में नहीं कह रहा हूं उनके बारे में कह रहा हूं जिनके लिए मैंने पहले बोला था।

क्या था पूरा मामला

बसीर ने बिग बॉस 19 से निकलने के बाद मेकर्स को काफी कुछ कहा था। वह अपना इविक्शन गलत बता रहे थे। उन्होंने कई इंटरव्यूज में बिग बॉस को लेकर नेगेटिव बातें कहीं और कहा कि वीकेंड का वार में उनको ठीक तरह से डील नहीं किया गया साथ ही फुटेज कम दिखाई गई। बसीर जब ग्रैंड फिनाले में पहुंचे तो सलमान ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बसीर से कहा कि वह अपने कम वोट्स के चलते निकाले गए थे ना कि उनके साथ कोई पक्षपात हुआ। सलमान ने उनके इंटरव्यूज की नेगेटिव बातों पर सवाल उठाया और कहा कि वह उनकी जगह होते तो कभी ग्रैंड फिनाले में नहीं बैठे होते।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

