BB19: दोस्ती निभाना इस कंटेस्टेंट को पड़ा भारी, राशन कटा तो खिलाफ हो गया पूरा घर

संक्षेप: Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 हालिया एपिसोड में मृदुल तिवारी को अभिषेक बजाज से दोस्ती निभाना भारी पड़ गया।

टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 19 के बुधवार के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राशन टास्क के दौरान जब कुनिका सदानंद को अभिषेक बजाज के बारे में बोलने को कहा गया, तो कुनिका ने जहर बुझे तीर अभिषेक-अशनूर के बारे में चलाने शुरू कर दिए। इस दौरान काफी बहसबाजी हुई, लेकिन किसी तरह टास्क पूरा हुआ। कार्य पूरा होने के बाद जब बिग बॉस ने मृदुल तिवारी से उनका फाइनल फैसला पूछा तो वो धर्मसंकट में आ गए, क्योंकि एक तरफ था राशन और दूसरी तरफ उनका दोस्त।

दोस्ती निभाना मृदुल को पड़ा भारी मृदुल तिवारी को अपने दोस्त के बारे में निगेटिव भी नहीं बोलना था, और राशन का भी ध्यान रखना था। ऐसे में उन्होंने कहा कि टास्क 90% एक्युरेसी के साथ पूरा किया गया है। जो 10% मृदुल तिवारी ने काटे थे, वो जाहिर तौर पर अभिषेक के बारे में कही गई बातों के गलत होने के आधार पर काटे थे, ऐसे में पूरा घर उनके खिलाफ होने लगा। फरहाना भट से लेकर तान्या मित्तल तक और कुनिका सदानंद से लेकर बाकी कई घरवाले भी मृदुल तिवारी को घेरते दिखाई पड़े, लेकिन कुछ ही देर में पासा पलटने लगा।