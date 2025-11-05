Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 this contestants friendship cost him fight with whole house
BB19: दोस्ती निभाना इस कंटेस्टेंट को पड़ा भारी, राशन कटा तो खिलाफ हो गया पूरा घर

BB19: दोस्ती निभाना इस कंटेस्टेंट को पड़ा भारी, राशन कटा तो खिलाफ हो गया पूरा घर

संक्षेप: Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 हालिया एपिसोड में मृदुल तिवारी को अभिषेक बजाज से दोस्ती निभाना भारी पड़ गया।

Wed, 5 Nov 2025 10:49 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 19 के बुधवार के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राशन टास्क के दौरान जब कुनिका सदानंद को अभिषेक बजाज के बारे में बोलने को कहा गया, तो कुनिका ने जहर बुझे तीर अभिषेक-अशनूर के बारे में चलाने शुरू कर दिए। इस दौरान काफी बहसबाजी हुई, लेकिन किसी तरह टास्क पूरा हुआ। कार्य पूरा होने के बाद जब बिग बॉस ने मृदुल तिवारी से उनका फाइनल फैसला पूछा तो वो धर्मसंकट में आ गए, क्योंकि एक तरफ था राशन और दूसरी तरफ उनका दोस्त।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोस्ती निभाना मृदुल को पड़ा भारी

मृदुल तिवारी को अपने दोस्त के बारे में निगेटिव भी नहीं बोलना था, और राशन का भी ध्यान रखना था। ऐसे में उन्होंने कहा कि टास्क 90% एक्युरेसी के साथ पूरा किया गया है। जो 10% मृदुल तिवारी ने काटे थे, वो जाहिर तौर पर अभिषेक के बारे में कही गई बातों के गलत होने के आधार पर काटे थे, ऐसे में पूरा घर उनके खिलाफ होने लगा। फरहाना भट से लेकर तान्या मित्तल तक और कुनिका सदानंद से लेकर बाकी कई घरवाले भी मृदुल तिवारी को घेरते दिखाई पड़े, लेकिन कुछ ही देर में पासा पलटने लगा।

कुछ ही देर में बदल गए समीकरण

बार-बार फरहाना भट का मृदुल तिवारी को घेरना उन्हें रास नहीं आया और वो उनसे भिड़ने के लिए सीधे मैदान में उतर आए। मृदुल तिवारी ने फरहाना को जमकर खरी खोटी सुनाई और कुछ ही देर में समीकरण बदलते नजर आए। पूरा घर मृदुल तिवारी के सपोर्ट में आ गया, क्योंकि वो उस फरहाना भट को आईना दिखा रहे थे, जो घर में हर वक्त कड़वे बोल बोलने के लिए बदनाम रही हैं। लेकिन क्या फिर एक बार सही फैसला नहीं ले पाने के लिए वीकेंड का वार में सलमान खान मृदुल तिवारी का मजाक बनाएंगे? यह जल्द ही साफ हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:BB19: 'सीजन को मजाक बना दिया है', शो में नए ट्विस्ट पर ऐसा है पब्लिक रिएक्शन
ये भी पढ़ें:बिग बॉस फैंस के लिए गुड न्यूज! महीने भर आगे बढ़ाया जाएगा शो?
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।