Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 this contestant gets evicted from house claim reports in weekend ka var
Bigg Boss 19: डबल इविक्शन के चर्चों के बीच कट गया इस कंटेस्टेंट का पत्ता? वीकेंड का वार अपडेट्स…

Bigg Boss 19: डबल इविक्शन के चर्चों के बीच कट गया इस कंटेस्टेंट का पत्ता? वीकेंड का वार अपडेट्स…

संक्षेप:

Bigg Boss 19 WKV Highlights: बिग बॉस 19 के वीक 13 के वोटिंग रिजल्ट्स ऑफिशियली अनाउंस होने के पहले। सोशल मीडिया पर उस शख्स का नाम ट्रेंड करने लगा है जिसके इविक्शन की खबर है।

Sat, 22 Nov 2025 12:17 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में इस बार डबल इविक्शन होने का तगड़ा बज है। इस बीच वीकेंड का वार से जुड़े अपडेट्स सोशल मीडिया पर आने लगे हैं। बॉटम में मालती, तान्या और कुनिका सदानंद के होने की खबर आ रही थी। अब बिग बॉस के अपडेट्स देने वाली कई साइट्स दावा कर रही हैं कि कुनिका सदानंद शो से बाहर हो चुकी हैं। कुनिका का नाम X पर ट्रेंड कर रहा है और कई सारे हैंडल्स ने लिखा है कि कुनिका के बिग बॉस 19 का सफर खत्म हो चुका है। हालांकि ऑफिशयल अनाउंसमेंट के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वोटिंग ट्रेंड्स में कौन आगे

सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, वोटिंग ट्रेंड्स में गौरव खन्ना आगे चल रहे हैं। उनके और फरहाना भट्ट के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं यह भी चर्चा है कि मालती चाहर को एल्विश यादव के फैन्स का सपोर्ट मिलने की वजह से उनके कुछ वोट्स बढ़े हैं।


वीकेंड के वार में और क्या हुआ

सोशल मीडिया पर वीकेंड का वार के भी अपडेट्स दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान फरहाना भट्ट को इलायची वाली घटना के लिए डांट लगाएंगे। वहीं उनकी मां की तारीफ करेंगे। सलमान बोलते हैं, मैंने तुम्हें और तु्म्हारी मॉम को देखा, दोनों कितनी अपोजिट हो। तुम्हारी मॉम तो बहुत स्वीट हैं। सलमान ने गौरव भट्ट से उनकी वाइफ की तारीफ की और उनकी जोड़ी को क्यूट बताया। सलमान खान अमाल मलिक को बिग बॉस को बायस्ड कहने की वजह से जमकर फटकारेंगे, उनसे कहेंगे कि जब तक वह बात न करें, अमाल उनसे ना बोलें।

घर में होगा फन टास्क

वीकेंड का वार में घर में फन टास्क भी होगा। इसमें कुनिका सदानंद की बहू खोजी जाएगी। इस टास्क का नाम होगा, ‘कौन बनेगा कुनिका की परफेक्ट बहू’। टास्क में फरहाना, अश्नूर और तान्या मित्तल हिस्सा लेंगी।

नोट: बिग बॉस 19 के ये अपडेट्स सोशल मीडिया अपडेट्स पर आधारित हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से जुड़ी खबरों और बिग बॉस की अंदर की खबरों के लिए पढ़ें लाइव हिंदुस्तान

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।