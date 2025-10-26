BB 19: मजाक-मजाक में चली जाती इस कंटेस्टेंट की जान, सलमान ने वीकेंड का वार में जमकर लताड़ा

संक्षेप: Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के शनिवार के एपिसोड में मृदुल तिवारी को पड़ी सलमान खान से डांट। अभिषेक और अशनूर को भी दी चेतावनी।

Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने मृदुल तिवारी की क्लास लगा दी। सलमान खान ने उनकी हरकत को बचपना बताया और कहा कि उनकी वजह से घर में एक कंटेस्टेंट की जान जा सकती थी। सलमान खान ने याद दिलाया कि जिस वक्त मृदुल तिवारी ने अशनूर कौर पर पानी फेंका, तब उनके हाथ में हेयर ड्रायर था। घरवालों के हंसने पर सलमान खान ने कहा कि यह कोई मजाक की बात नहीं है। कितने ही लोगों की हेयर ड्रायर की वजह से जान गई है।

यूं शुरू हुआ मृदुल-अशनूर का झगड़ा बात शुरू हुई गौरव खन्ना की कही उस बात के जिक्र से कि वो बिग बॉस हाउस में बच्चों की टीम संभाल रहे हैं। बातों-बातों में सलमान खान मृदुल और अशनूर कौर के बीच हुए उस चैलेंज तक जा पहुंचे, जिसमें अशनूर ने पहले मृदुल को पानी में फेंका, और फिर मृदुल ने अशनूर कौर पर पानी ने भरी बाल्टी दे मारी। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने अशनूर कौर का बिस्तर भी गीला कर दिया। सलमान खान ने इसी बात पर मृदुल तिवारी को डांटा कि उनकी नासमझी की वजह से बात कितनी गंभीर हो सकती थी।

खराब हुए बिग बॉस 19 के माइक्स सलमान खान ने मृदुल तिवारी से कहा, "यह बिलकुल भी फनी नहीं है। आपने पहले खुद अशनूर को छेड़ा, कि वो आपको पूल में डाले। फिर आप माइक निकालकर खुद तैयार हो गए। जब अशनूर ने वो कर दिया तो आपको उसका बदला लेना था। यहां तक भी ठीक था, मैं आपके बचकाने गेम्स के बारे में मैं बीच में नहीं बोलता। लेकिन आपके गेम्स की वजह से ना ही सिर्फ माइक्स खराब हुए, बल्कि आपने अशनूर पर तब पानी डाला, या डालने वाले थे, जब उनके हाथ में एक हेयर ड्रायर था।"