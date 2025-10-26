Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 this contestant could die in fun salman khan scolds mridul Tiwari
BB 19: मजाक-मजाक में चली जाती इस कंटेस्टेंट की जान, सलमान ने वीकेंड का वार में जमकर लताड़ा

BB 19: मजाक-मजाक में चली जाती इस कंटेस्टेंट की जान, सलमान ने वीकेंड का वार में जमकर लताड़ा

संक्षेप: Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के शनिवार के एपिसोड में मृदुल तिवारी को पड़ी सलमान खान से डांट। अभिषेक और अशनूर को भी दी चेतावनी।

Sun, 26 Oct 2025 09:16 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने मृदुल तिवारी की क्लास लगा दी। सलमान खान ने उनकी हरकत को बचपना बताया और कहा कि उनकी वजह से घर में एक कंटेस्टेंट की जान जा सकती थी। सलमान खान ने याद दिलाया कि जिस वक्त मृदुल तिवारी ने अशनूर कौर पर पानी फेंका, तब उनके हाथ में हेयर ड्रायर था। घरवालों के हंसने पर सलमान खान ने कहा कि यह कोई मजाक की बात नहीं है। कितने ही लोगों की हेयर ड्रायर की वजह से जान गई है।

यूं शुरू हुआ मृदुल-अशनूर का झगड़ा

बात शुरू हुई गौरव खन्ना की कही उस बात के जिक्र से कि वो बिग बॉस हाउस में बच्चों की टीम संभाल रहे हैं। बातों-बातों में सलमान खान मृदुल और अशनूर कौर के बीच हुए उस चैलेंज तक जा पहुंचे, जिसमें अशनूर ने पहले मृदुल को पानी में फेंका, और फिर मृदुल ने अशनूर कौर पर पानी ने भरी बाल्टी दे मारी। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने अशनूर कौर का बिस्तर भी गीला कर दिया। सलमान खान ने इसी बात पर मृदुल तिवारी को डांटा कि उनकी नासमझी की वजह से बात कितनी गंभीर हो सकती थी।

खराब हुए बिग बॉस 19 के माइक्स

सलमान खान ने मृदुल तिवारी से कहा, "यह बिलकुल भी फनी नहीं है। आपने पहले खुद अशनूर को छेड़ा, कि वो आपको पूल में डाले। फिर आप माइक निकालकर खुद तैयार हो गए। जब अशनूर ने वो कर दिया तो आपको उसका बदला लेना था। यहां तक भी ठीक था, मैं आपके बचकाने गेम्स के बारे में मैं बीच में नहीं बोलता। लेकिन आपके गेम्स की वजह से ना ही सिर्फ माइक्स खराब हुए, बल्कि आपने अशनूर पर तब पानी डाला, या डालने वाले थे, जब उनके हाथ में एक हेयर ड्रायर था।"

मजाक-मजाक में चली जाती जान

सलमान खान ने कहा, "आपको शायद अंदाजा नहीं है, कि हेयर ड्रायर और पानी जब हाथ में एक साथ हों, इतने सारे हादसे हो चुके हैं।" जब बातें सुनकर अभिषेक और अशनूर हंस रहे थे तो सलमान खान ने उन्हें टोका और कहा, “यह हंसने का विषय नहीं है अभिषेक, अशनूर और मृदुल। यह कोई मजाक नहीं है। यह सीरियस मैटर है। अगर पानी चला जाता हेयर ड्रायर में तो यहां पर बिग बॉस के घर में एक मौत हो जाती। आप लोग जब तक इस शो में हो, तब तक आप हमारी जिम्मेदारी हो। इसलिए इस सबका ध्यान रखो।”

ये भी पढ़ें:अभिषेक-मालती के चेहरे का उड़ा रंग, सलमान ने दिया अगली वाइल्ड कार्ड का हिंट
ये भी पढ़ें:बिग बॉस ने दी इस गलती की सजा, 3 को छोड़कर पूरा घर नॉमिनेट, साथ ही 60% राशन भी कट
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।