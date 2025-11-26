बिग बॉस 19 फिनाले से पहले इन 5 कंटेस्टेंट्स की लगी लॉटरी, किसी को मिला काम तो किसी ने की सेटिंग
Bigg Boss 19: बिग बॉस शो में जाने से लोगों की किस्मत चमक जाती है, यह बात हर कोई जानता है। इस बार का सीजन खत्म होने से पहले गेम खेल रहे 5 कंटेस्टेंट की किस्मत चमक गई है।
बिग बॉस शो के विनर को तो फायदा होता ही है लेकिन इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए काम के रास्ते भी खुल जाते हैं। सीजन 19 में 5 कंटेस्टेंट्स हैं जिनको ट्रोफी मिलने से पहले कोई ना कोई ऑफर मिल गया। तान्या मित्तल की अडवांस बुकिंग एकता कपूर ने कर दी ये सबने देखा। बाकी कुछ और भी लोग हैं जिनकी किस्मत चमकने का हिंट बिग बॉस 19 में मिल चुका है। अगर आप नोटिस ना कर पाए हों तो यहां देख लें।
फरहाना भट्ट
फरहाना भट्ट लैला मजनूं,नोटबुक जैसी फिल्मों में छोटे-मोटे रोल कर चुकी हैं। उन्होंने रोहित शेट्टी की मूवी सिंघम अगेन में भी काम किया है। रोहित शेट्टी जब बिग बॉस 19 में आए तो फरहाना से खतरों के खिलाड़ी करने के लिए पूछा और उन्होंने खुशी से हां भी बोला। यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था लेकिन माना जा रहा है कि फरहाना भट्ट अब खतरों के खिलाड़ी के अगले सीजन में नजर आ सकती हैं।
तान्या मित्तल
एकता कपूर हर बार बिग बॉस 19 में किसी ना किसी को शो ऑफर करती हैं। इस बार उन्होंने तान्या मित्तल को चुना। एकता किसी ऐस्ट्रोलॉजी ऐप का प्रमोशन कर रही थीं। अभी ये नहीं पता कि दोनों एकता के लिए क्या काम करेंगे।
गौरव खन्ना
शो में एकता कपूर ने गौरव खन्ना की तारीफ की थी। इस पर गौरव ने एकता के सामने काम करने की इच्छा जताई थी। एकता ने उनसे कहा था कि जल्द ही दोनों साथ काम करेंगे। इसके बाद एकता जब दोबारा आईं तब भी गौरव ने काम मांगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गौरव एकता के किसी प्रोजेक्ट में दिखाई देंगे।
अमाल मलिक
एकता कपूर ने इस बार शो से दो लोग चुने हैं। तान्या के साथ दूसरा नाम उन्होंने अमाल मलिक का लिया था। एकता अमाल को कोई सिंगिंग प्रोजेक्ट देंगी या एक्टिंग करवाएंगी, ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।
शहबाज और अमाल की सेटिंग
शहबाज को किसी की तरफ से ऑफर नहीं मिला लेकिन वह अमाल मलिक के साथ घर पर ही सेटिंग कर चुके हैं। दोनों ने बिग बॉस 19 के अंदर ही आपस में बातचीत की थी कि नए-नए गाने बनाएंगे। अमाल उनकी बहन शहनाज के साथ भी कुछ लेकर आ सकते हैं।
