Bigg Boss 19: प्रीमियर से पहले पलटा गेम, इस बार फैंस मिस करेंगे ये चीज, जानें मीडिया कब करेगी होम टूर?

सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 19' को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। शो में इस बार एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साथ ही मीडिया के घर का टूर करने की डेट भी सामने आ गई है। आइए जानते हैं कि क्या है वो खबर? 

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 09:59 AM
Bigg Boss 19 Latest Update: टीवी का पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को लेकर हर रोज नई अपडेट सामने आ रही है। ये शो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सलमान खान होस्टेड इस शो में हिस्सा लेने को लेकर अब तक कई नाम सामने आ चुकी हैं। यही नहीं कई स्टार्स के नाम को भी कंफर्म बताया जा रहा है। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। शो में इस बार एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साथ ही मीडिया के घर का टूर करने की डेट भी सामने आ गई है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा अपडेट?

घर में नहीं होगी जेल

बिग बॉस से जुड़ी अपडेट देने वाले biggboss.tazakhabar ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में जानकारी दी गई है कि 'बिग बॉस 19' के घर में इस बार कोई जेल नहीं होगी। पिछले सीजन में देखा गया था कि घर में एक बड़ी सी जेल बनाई गई थी, जिसमें कंटेस्टेंट को काफी वक्त तक रखा गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यानी कंटेस्टेंट को जेल की सजा से पूरी तरह आजादी मिल गई।

मीडिया कब करेगी एंट्री?

इसी पोस्ट में मीडिया की एंट्री को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस पोस्ट में बताया गया कि 'बिग बॉस 19' के घर में मीडिया कब एंट्री करेगी। बता दें कि 'बिग बॉस 19' के घर में 19 अगस्त को मीडिया एंट्री करेगी और घर का एक्सक्लूसिव टूर करेगी। पोस्ट के सामने आते ही फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए हैं। साथ ही लोगों ने कमेंट्स के जरिए अपना रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया है। बता दें कि शो के प्रीमियर की बात करें तो बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त ये होगा।

