Bigg Boss 19: तहलका का दावा, ‘बिग बॉस 19’ के मेकर्स 89वें एपिसोड से पहले मृदुल तिवारी को…
संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 17’ के कंटेस्टेंट तहलका उर्फ सनी आर्य ने दावा किया है कि ‘बिग बॉस 19’ के मेकर्स मृदुल तिवारी को शो से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं।
‘बिग बॉस 19’ के चर्चित कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। ‘बिग बॉस 17’ के कंटेस्टेंट सनी आर्य उर्फ तहलका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है और कहा है कि उन्हें ये पक्की खबर मिली है कि मेकर्स मृदुल को शो से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। पढ़िए क्या बोले सनी आर्य।
सनी आर्य ने अपने वीडियो में कहा, “भाइयों, मृदुल तिवारी के फैंस के लिए अपडेट है। अंदर से जानकारी मिली है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन 89वें एपिसोड से पहले मृदुल, यानी छोटे भाई को निकाल दिया जाएगा। पूरी प्लानिंग के साथ उसे बाहर किया जाएगा। हाथ जोड़कर विनती है, छोटे भाई के लिए इतना तहलका मचा दो, ट्विटर से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक, ताकि सामने वालों की हालत खराब हो जाए और वो उसे बाहर निकालने का फैसला बदल दें।”
सनी ने आगे कहा, “89वें एपिसोड से पहले मृदुल को निकालने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। 99 नहीं, 10,000% पक्का हो चुका है। तो जो भी भाई से प्यार करता है, जो भी मृदुल का फैन है, सब लोग पूरी ताकत लगा दो। भाई ने इतनी वीडियो बनाई हैं, बच्चों के दिलों में जगह बनाई है। अब वक्त है उनका साथ देने का। सोशल मीडिया पर पोस्ट, फोटो, बैनर, हैशटैग, सब कुछ ट्रेंड करवा दो। ऐसा तहलका मचाओ कि सामने वाले लोग डर जाएं, हैरान रह जाएं कि क्या हो गया। इस बार मृदुल भाई को जीतवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।