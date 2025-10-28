Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 tehelka bhai urf sunny arya claimed makers planning to evict Mridul Tiwari before 89th episode
Bigg Boss 19: तहलका का दावा, ‘बिग बॉस 19’ के मेकर्स 89वें एपिसोड से पहले मृदुल तिवारी को…

Bigg Boss 19: तहलका का दावा, ‘बिग बॉस 19’ के मेकर्स 89वें एपिसोड से पहले मृदुल तिवारी को…

संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 17’ के कंटेस्टेंट तहलका उर्फ सनी आर्य ने दावा किया है कि ‘बिग बॉस 19’ के मेकर्स मृदुल तिवारी को शो से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं।

Tue, 28 Oct 2025 05:09 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘बिग बॉस 19’ के चर्चित कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। ‘बिग बॉस 17’ के कंटेस्टेंट सनी आर्य उर्फ तहलका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है और कहा है कि उन्हें ये पक्की खबर मिली है कि मेकर्स मृदुल को शो से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। पढ़िए क्या बोले सनी आर्य।

सनी आर्य ने अपने वीडियो में कहा, “भाइयों, मृदुल तिवारी के फैंस के लिए अपडेट है। अंदर से जानकारी मिली है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन 89वें एपिसोड से पहले मृदुल, यानी छोटे भाई को निकाल दिया जाएगा। पूरी प्लानिंग के साथ उसे बाहर किया जाएगा। हाथ जोड़कर विनती है, छोटे भाई के लिए इतना तहलका मचा दो, ट्विटर से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक, ताकि सामने वालों की हालत खराब हो जाए और वो उसे बाहर निकालने का फैसला बदल दें।”

सनी ने आगे कहा, “89वें एपिसोड से पहले मृदुल को निकालने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। 99 नहीं, 10,000% पक्का हो चुका है। तो जो भी भाई से प्यार करता है, जो भी मृदुल का फैन है, सब लोग पूरी ताकत लगा दो। भाई ने इतनी वीडियो बनाई हैं, बच्चों के दिलों में जगह बनाई है। अब वक्त है उनका साथ देने का। सोशल मीडिया पर पोस्ट, फोटो, बैनर, हैशटैग, सब कुछ ट्रेंड करवा दो। ऐसा तहलका मचाओ कि सामने वाले लोग डर जाएं, हैरान रह जाएं कि क्या हो गया। इस बार मृदुल भाई को जीतवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए।”

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।