Bigg Boss 19 : 19 साल की उम्र में मरना चाहती थीं तान्या मित्तल, फूट-फूटकर रोते हुए बोलीं- पापा मुझे…
तान्या मित्तल जो हमेशा अपने स्टेटमेंट्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, वह हाल के एपिसोड में फूट-फूटकर रोईं। तान्या ने बताया कि कैसे उन्होंने लाइफ में काफी कुछ झेला है और ऐसे में उनकी मां ने उनकी मदद की है।
बिग बॉस 19 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट्स में से एक हैं तान्या मित्तल। तान्या जबसे शो में आई हैं तबसे उनकी लाइफस्टाइल को लेकर उनके स्टेटमेंट्स काफी वायरल हो रहे हैं। हालांकि लेटेस्ट एपिसोड में तान्या इमोशनल हो गईं और उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी चीजें सही हैं। तान्या ने कहा कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि वह अपनी लाइफ खत्म करने वाली थीं।
मरना चाहती थीं तान्या
तान्या ने कहा, 'पापा मुझे मारते थे, 'मम्मा बचाती थी मुझे। बहुत मुश्किल से बिजनेस करने की परमिशन मिली, बाहर निकलने की, साड़ी पहनने की। मैं 19 साल की थी, मेरी शादी हो जाती। मैं तो मरने चले गई थीं। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है।'
मां को मानती हैं भगवान
तान्या ने आगे कहा, 'मैं अपनी मां को भगवान मानती हूं। मैं सिर्फ उनके साथ सोती हूं। अगर वह नहीं होतीं तो मैं भी नहीं होती।'
यह सब तान्या ने तब बताया जब कुनिका ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें कुछ सिखाया नहीं। तान्या की बात सुनकर बाकी सभी कंटेस्टेंट्स भी इमोशनल हो जाते हैं और वह कुनिका को सुनाते भी हैं। लेकिन कुनिका को कोई असर नहीं पड़ता।
तान्या को लेकर बता दें कि कुछ दिनों पहले उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा था। इसके बाद तान्या के परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी किया था, हम तान्या को इतने बड़े रिएल्टी शो में देखकर अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते। एक पैरेंट्स होने के नाते हमें तान्या पर गर्व है। लेकिन इसके साथ ही दुख होता है यह देखकर जब तान्या को टारगेट बनाया जा रहा है। लोग उनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं जो उन्हें जानते ही नहीं।
