'बिग बॉस' खत्म होते ही बदले तान्या मित्तल के रंग, इस कंटेस्टेंट से तोड़ा रिश्ता, कर दिया अनफॉलो

'बिग बॉस 19' की फाइनलिस्ट रह चुकीं तान्या मित्तल की चर्चा भी किसी बिग स्टार से कम नहीं हो रही है। भले ही ट्रॉफी गौरव के हाथ लगी, लेकिन तान्या लाइमलाइट में उनसे कहीं आगे हैं। इसी बीच अब तान्या ने खुलासा किया कि उन्होंने बिग बॉस के उस कंटेस्टेंट को अनफॉलो कर दिया।

Dec 10, 2025 09:31 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' खत्म हो चुका है। इस सीजन को इसका विनर भी मिल गया, लेकिन ये अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो के विनर का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम किया है। ऐसे में 'बिग बॉस 19' की फाइनलिस्ट रह चुकीं तान्या मित्तल की चर्चा भी किसी बिग स्टार से कम नहीं हो रही है। भले ही ट्रॉफी गौरव के हाथ लगी, लेकिन तान्या लाइमलाइट में उनसे कहीं आगे हैं। इसी बीच अब तान्या ने खुलासा किया कि उन्होंने बिग बॉस के उस कंटेस्टेंट को अनफॉलो कर दिया, जिसके साथ घर में उनकी गहरी दोस्ती थी।

तान्या ने नीलम को किया अनफॉलो

'बिग बॉस 19' की फाइनलिस्ट रह चुकीं तान्या मित्तल का एक लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। इस वीडियो में तान्या से पैपराजी ने पूछा कि आप घर से निकलने के बाद किससे मिली। इस पर तान्या ने कहा, 'अभी तो किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जल्द ही देखते हैं किससे मिलना है किससे नहीं।' इसके बाद तान्या से पूछा गया कि क्या नीलम ने आपको अनफॉलो कर दिया। इस पर तान्या ने कहा, 'नहीं ये गेम किसी ने शुरू नहीं किया। नीलम बहुत प्यारी है और उसने मुझे अनफॉलो नहीं किया बल्कि ये मैंने किया रात को और वो भी खुद अपने हाथों से। सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब बाहर आकार मैंने इंटरव्यूज देखे जिसमें उसने कहा की तान्या बहुत फर्जी और नकली है, वो कहीं की महारानी नहीं है। ये सुन मुझे बहुत बुरा लगा और दोस्त होकर तुम्हें मेरी कहानी झूठी लग रही है। जबकि हर आँसू और 105 दिन मैंने उसे बोल की मेरी कहानी झूठी नहीं है।'

मेरी कोई बुराई करेगा तो बात नहीं करूंगी

तान्या ने आगे कहा, 'मुझे लगा था कि कम से काम नलीम तो मेरा स्टैंड लेगी, लेकिन उसने भी बाहर आने के बाद पता चला ऐसा नहीं हुआ। अब आज मैं बाहर आकार उससे दोस्ती करती हूं तो वो झूठी होगी। मैं ऐसी ही हूं की अगर मेरी कोई बुराई करेगा तो बात नहीं करूंगी।' फिलहाल अभी तान्या के इस बयान पर नीलम का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।

