BB19: तान्या मित्तल की बातें सुन उड़े जीशान कादरी के होश, बोलीं- पूरा बिग बॉस मेरे लिए ही चल रहा है

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: तान्या मित्तल ने ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में खुद को ही ट्रोल कर दिया। उन्होंने खुद कहा कि वह सपनों की दुनिया में रहती हैं।

सलमान खान के रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट एपिसोड में घर के माहौल में जबरदस्त हलचल तब दिखी, जब तान्या मित्तल एक बार फिर अपने घर की बातें जीशान कादरी के सामने करने लगीं। जीशान परेशान हो गए और फिर इस बातचीत ने एक मजेदार तकरार का रूप ले लिया। तान्या ने साफ कहा कि उनके हिसाब से पूरी दुनिया उनके ही इर्द-गिर्द घूम रही है।

तान्या से इरिटेट हुए जीशान दरअसल, नाश्ता बनाने के बाद तान्या और जीशान, कुनिका सदानंद के बारे में बात करे लगे। इसके बाद अचानक तान्या अपने घर की बातें करने लगीं। ऐसे में जीशान इरिटेट हो गए और उन्होंने मजाकिया अंदाज में तान्या ने पूछा, ‘घर में 17 लोग हैं। तुझे सिर्फ तू ही दिखती है क्या?’ तान्या बोली, ‘हां! अपनी तो पूरी दुनिया खुद के ही इर्द-गिर्द चल रही है। सन, मून, अर्थ...पूरा बिग बॉस मेरे लिए ही चल रहा है। अपना डिल्यूशनल वर्ल्ड चल रहा है कि ये जो सब लोग कर रहे हैं वो मेरे लिए ही कर रहे हैं।’